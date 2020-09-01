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После критики президента Лероса исключили из фракции «Слуга народа»

Депутата Верховной рады Гео Лероса исключили из пропрезидентской фракции "Слуга народа".

Вторник, 1 сентября 2020, 19:18

Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лерос Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии” Слуга народа “в Верховной Раде Украины”, – говорится в сообщении партии.

Нардеп Лерос подтвердил, что его исключили из фракции “Слуга народа”.

Ранее Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и назвал его “пустым местом в истории”.

Впоследствии стало известно, что в Верховной Раде начали сбор подписей за исключение Гео Лероса из фракции “Слуга народа” после того, как он раскритиковал действия действующей власти.

“Владимир Зеленский после моей речи приказал Арахамии немедленно собрать подписи об исключении меня из фракции СН, даже лично давит на депутатов, которые не согласились меня исключить. Я счастлив, что говорю правду, а вы (президент Зеленский, – ред.) – заложник олигархов это навсегда, от этого не отмыться”, – написал Лерос.

Сам Лерос вызвал президента на дебаты. И добавил ролик с участием самого Зеленского, когда он выдвигал требования для дебатов с Порошенко.

“Если у Зеленского есть ко мне вопросы, пусть по-мужски приглашает на фракцию, а не под давлением собирает за спиной подписи, я готов доказать каждое слово! Можно и стадион. ДумайТе”, – написал он.

Теги: Верховна Рада, Владимир Зеленский, Гео Лерос, Слуга народа

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