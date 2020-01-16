Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.
Так, Зеленский встретился с главой и заместителями главы фракции “Слуги народа”. На встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации.
“Участники отметили консенсус относительно стратегических задач этой реформы – создание в Украине системы способных местных общин. Развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан”, – отметили в ОПУ.
Президент и народные депутаты выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон. Поэтому Зеленский отзывает проект закона № 2598.
Следует отметить, что 15 января посольства Германии и Канады в Украине выразили обеспокоенность из-за возможного принятия законопроекта Зеленского о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти. Подчеркивалось, что законопроект № 2598 ограничивает демократические процессы.
Кроме того, народный депутат от “Батькивщины” Алена Шкрум заявила о “фальсификации текста” законопроекта о децентрализации на сайте Верховной Рады.
- Ранее президент Владимир Зеленский направил в Парламент новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.