Об этом сообщает Reuters.
Данные, проанализированные Общественным здравоохранением Англии (PHE), показали, что Pfizer обеспечивает высокий уровень защиты от инфекций и симптоматических заболеваний при однократном приеме.
“В целом, мы наблюдаем действительно сильный эффект в снижении количества инфекций, как бессимптомных, так и симптоматических”, – заявила директор PHE по стратегическим вопросам Сьюзан Хопкинс.
Руководитель отдела иммунизации PHE Мэри Рамзи назвала эти данные “убедительным доказательством того, что вакцина Pfizer-BioNTech предотвращает заражение людей, а также защищает больных от госпитализации и смерти”.
“Мы очень воодушевлены этими первоначальными выводами”, – добавила она.
Выводы PHE основаны на двух отдельных анализах: одно – это текущее исследование среди медицинских работников, а второе – оценка данных тестирования на людях в возрасте 80 лет и старше.
Данные из группы пожилых людей показали, что одна доза укола Pfizer эффективна на 57 % против симптоматического заболевания COVID-19, а ранние данные показывают, что вторая доза улучшает защиту более чем на 85 %.
“Показатели госпитализации и смертности падают во всех возрастных группах, но в самых старших возрастных группах наблюдается самый быстрый спад с пика в середине января”, – подчеркнули в PHE.
Вакцина также обеспечивает защиту от так называемого британского штамма коронавируса SARS-CoV-2.
- Ранее британское правительство объявило о намерении обеспечить первой дозой вакцины против COVID-19 каждого взрослого до 31 июля. Это на месяц быстрее, чем было запланировано ранее.