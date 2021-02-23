В Великобритании после начала массовой вакцинации уровень заболеваемости COVID-19 упал на 70%.

Об этом сообщает Reuters.

Данные, проанализированные Общественным здравоохранением Англии (PHE), показали, что Pfizer обеспечивает высокий уровень защиты от инфекций и симптоматических заболеваний при однократном приеме.

“В целом, мы наблюдаем действительно сильный эффект в снижении количества инфекций, как бессимптомных, так и симптоматических”, – заявила директор PHE по стратегическим вопросам Сьюзан Хопкинс.

Руководитель отдела иммунизации PHE Мэри Рамзи назвала эти данные “убедительным доказательством того, что вакцина Pfizer-BioNTech предотвращает заражение людей, а также защищает больных от госпитализации и смерти”.

“Мы очень воодушевлены этими первоначальными выводами”, – добавила она.

Выводы PHE основаны на двух отдельных анализах: одно – это текущее исследование среди медицинских работников, а второе – оценка данных тестирования на людях в возрасте 80 лет и старше.

Данные из группы пожилых людей показали, что одна доза укола Pfizer эффективна на 57 % против симптоматического заболевания COVID-19, а ранние данные показывают, что вторая доза улучшает защиту более чем на 85 %.

“Показатели госпитализации и смертности падают во всех возрастных группах, но в самых старших возрастных группах наблюдается самый быстрый спад с пика в середине января”, – подчеркнули в PHE.

Вакцина также обеспечивает защиту от так называемого британского штамма коронавируса SARS-CoV-2.