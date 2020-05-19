Об этом сообщает France 24.
На данный момент они перевозят местных жителей и ждут возвращения туристов.
Гондольеры, кроме знаменитых сине-белых футболок в полоску, также надели маски и перчатки. В самих лодках специальной лентой обозначены места, где должен находиться человек, чтоб была соблюдена дистанция между ним и гондольером.
В зонах посадки работники в санитарных костюмах проводят дезинфекцию, прежде чем люди поднимутся на борт.
Гондолы, в частности, обслуживают рыбный рынок Риальто и популярный район Дорсодуро. Максимально на борту одновременно могут находиться шесть пассажиров.
Ожидается, что небольшие, часто украшенные гондолы, которые традиционно используются для перевозки туристов по северному итальянскому городу, вернутся на воду 3 июня, когда страна откроет границы для туристов из ЕС.
- Ранее сообщалось, что жители Венеции (Италия) заметили, что в связи с карантином, вода в каналах на территории города стала гораздо чище: можно рассмотреть маленьких рыбок и водоросли, а вместо гондол плавают лебеди.