После возвращения Дональда Трампа в Белый дом из госпиталя, президентская администрация превратилась в "место изоляции", а Овальный кабинет стал "заразным местом".

Об этом сказано в материале CNN.

Несмотря на то, что у Трампа диагностировали заражение коронавирусом, менее чем через 72 часа, проведенных в госпитале, он вернулся в Белый дом. Уже по дороге в администрацию он снял защитную маску. Без нее он вошел в Овальный кабинет и помахал с балкона рукой.

После его возвращения по меньшей мере 11 помощников Трампа заразились коронавирусом или ушли на самоизоляцию.

“Западное крыло (там расположен Овальный кабинет) стало заразным местом, где размножается вирус. По меньшей мере 11 помощников президента либо заразились коронавирусом, либо – как в случае с его дочерью Иванкой – работают из дома”, – отметили в материале.

В CNN отметили, что в Белом доме “воцарилась аура недоверия”. Это спровоцировано тем, что все больше сотрудников Белого дома получают позитивные теста на COVID-19.

В понедельник коронавирус диагностировали у пресс-секретаря Белого дома Кейли Макенани.

Отслеживаются ли контакты зараженных коронавирусом, и если да, то каким образом – неизвестно.

“Обеспокоенность не исчезла, когда Трамп вернулся в Белый дом в понедельник. Первое, что он сделал, когда поднимался по ступеням южного портика, сорвал маску и запихнул ее в карман – несмотря на то, что он остается инфицированным коронавирусом и потенциально может заразить тех, кто находится рядом”, – сказано в материале.

Коронавирус диагностировали о некоторых членов персонала Белого дома. Сколько таких случаев – официально не сообщают.

Для некоторых сотрудников администрации обустраивают офисы у Белого дома. Прежде всего, это касается тех, кто работал в Западном крыле, так как Трамп должен быть изолирован из-за заражения.