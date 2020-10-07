Об этом сказано в материале CNN.
Несмотря на то, что у Трампа диагностировали заражение коронавирусом, менее чем через 72 часа, проведенных в госпитале, он вернулся в Белый дом. Уже по дороге в администрацию он снял защитную маску. Без нее он вошел в Овальный кабинет и помахал с балкона рукой.
После его возвращения по меньшей мере 11 помощников Трампа заразились коронавирусом или ушли на самоизоляцию.
“Западное крыло (там расположен Овальный кабинет) стало заразным местом, где размножается вирус. По меньшей мере 11 помощников президента либо заразились коронавирусом, либо – как в случае с его дочерью Иванкой – работают из дома”, – отметили в материале.
В CNN отметили, что в Белом доме “воцарилась аура недоверия”. Это спровоцировано тем, что все больше сотрудников Белого дома получают позитивные теста на COVID-19.
В понедельник коронавирус диагностировали у пресс-секретаря Белого дома Кейли Макенани.
Отслеживаются ли контакты зараженных коронавирусом, и если да, то каким образом – неизвестно.
“Обеспокоенность не исчезла, когда Трамп вернулся в Белый дом в понедельник. Первое, что он сделал, когда поднимался по ступеням южного портика, сорвал маску и запихнул ее в карман – несмотря на то, что он остается инфицированным коронавирусом и потенциально может заразить тех, кто находится рядом”, – сказано в материале.
Коронавирус диагностировали о некоторых членов персонала Белого дома. Сколько таких случаев – официально не сообщают.
Для некоторых сотрудников администрации обустраивают офисы у Белого дома. Прежде всего, это касается тех, кто работал в Западном крыле, так как Трамп должен быть изолирован из-за заражения.
- 2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразился коронавирусом COVID-19.
- 5 октября врач американского лидера Брайан Гарибальди заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп идет на поправку и сегодня его могут выписать из медицинского центра Уолтера Рида, где он сейчас проходит лечение.
- Вчера стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение.