После продажи «Укргазбанка» в НБУ планируют приватизировать «Ощадбанк»

Об этом рассказала первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в интервью изданию “Минфин”.

По ее словам, Украина сможет продать государственные банки в течение двух и более лет. Первым станет “Укргазбанк”.

“Уже в ближайшее время Международная финансовая корпорация частично войдет в его капитал. Банк сделал действительно большую работу, он нашел свою социально-финансовую миссию, нишу экологического банкинга. С точки зрения перспективы, эко-банкинг – очень важное направление. Там заложена немножко другая философия, но она все равно коммерческая. “Укргазбанк” первым из госбанков расчистил свой баланс, он эффективный и прибыльный”, – пояснила она.

В то же время замглавы НБУ отметила, что у государства нет задачи спешить с приватизацией государственных банков.

“Ощадбанк” нужно будет “привести в форму”, сделать его эффективным. А на это нужны годы. Сейчас наша цель – сделать его абсолютно рыночным”, – добавила она.

Кроме того, Рожкова отметила, что забрать привилегии у “Ощадбанка”, по вкладам которого есть 100-процентная гарантия, необходимо также для привлечения инвесторов. Но пока в Нацбанке и Правительстве не определились с моделью приватизации “Ощадбанка”.

“Наблюдательный совет провести ревизию бизнес-модели банка, определить, какой она должна быть. После этого банк сможет готовить бизнес-планы и двигаться к частичной или полной приватизации. Могут быть разные варианты. Посмотрите на “Сбербанк РФ” – 50 % плюс одна акция принадлежат Центробанку РФ, 49 % – в свободном обращении на бирже. Такую структуру выбрали потому, что это слишком большой банк для страны. Делать его полностью государственным опасно с точки зрения финансовой стабильности. У нас такие вещи тоже могут иметь место. Посмотрим, где мы окажемся с “Ощадом” в тот момент, когда он будет готов к приватизации”, – резюмировала она.