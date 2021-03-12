После ратификации «харьковских соглашений» Зеленский как комик выступал перед Януковичем и Медведевым в банных халатах

По решению возглавляемого Владимиром Зеленским СНБО спецслужбы начали расследование обстоятельств ратификации "харьковских соглашений". Сам будущий президент в то время в 2010 году за гонорар выступал перед президентом Виктором Януковичем и тогдашним российским лидером Дмитрием Медведевым.

На это обратил внимание депутат от “Европейской Солидарности” Владимир Арьев.

“Сейчас в офисе президента и его личной блогосфере вдруг взялись активно выяснять, кто чем занимался во время ратификации “харьковских соглашений” весной 2010 года. Если бы действительно хотели выяснить — вышли бы на себя, потому Зеленский после скандальной ратификации преступных договоренностей выступал перед президентами Украины и РФ Януковичем и Медведевым, которые слушали нанятого комика в банных халатах”, — написал он.

Об этом выступлении, которое состоялось во время визита Медведева в Украину 17 мая 2010 года – через три недели после ратификации “харьковских соглашений”. Зеленский сам рассказал в интервью “Дмитрию Гордону” в 2018 году.

“Когда был Медведев, президент, и был Янукович… Пригласили нас на запад, сказали: “Будут президенты”. Ну, будут — хорошо. Кстати, мы выступали за гонорар. Многие звезды, я знаю, в таких случаях работают бесплатно. Значит, нам сказали, что будем выступать перед президентами. Привезли нас в какой-то очередной лес: обычно это в лесу-то происходит. […] Была сцена, выступала какая-то наша группа. Какие-то лабухи. что такое лабухи, ты понимаешь: те, которые просто умеют играть иностранную музыку и шансон, назовем это так. И была Повалий. […] Ждем мы, конечно, не полчаса, а полтора часа — возвращаются Янукович и Медведев в халатах. И в халатах садятся за стол!”, — сказал Зеленский.

Само выступление, по словам Зеленского, длился около получаса. При этом единые зрители — два президента — неоднократно покидали тех, кто выступал, чтобы, как Зеленскому объяснил тогдашний министр культуры Михаил Кулиняк, договориться о чем-то. По итогам выступления Медведев поблагодарил за шутки.

После этого визита Медведев и Янукович выступили с совместным заявлением о сотрудничестве в регионе Черного моря.

“Янукович с Медведевым, в костюмах и развешенные Зеленским, заявили о “сотрудничестве” в регионе Черного моря, которая началась с обмена газовой скидки на пребывание в Крыму Черноморского флота до 2042 года. С того момента РФ начала наращивать свой военный контингент на полуострове. Чем это закончилось мы уже знаем”, — прокомментировал Арьев.