После ратификации «харьковских соглашений» Зеленский как комик выступал перед Януковичем и Медведевым в банных халатах

На это обратил внимание депутат от “Европейской Солидарности” Владимир Арьев.
“Сейчас в офисе президента и его личной блогосфере вдруг взялись активно выяснять, кто чем занимался во время ратификации “харьковских соглашений” весной 2010 года. Если бы действительно хотели выяснить — вышли бы на себя, потому Зеленский после скандальной ратификации преступных договоренностей выступал перед президентами Украины и РФ Януковичем и Медведевым, которые слушали нанятого комика в банных халатах”, — написал он.
Об этом выступлении, которое состоялось во время визита Медведева в Украину 17 мая 2010 года – через три недели после ратификации “харьковских соглашений”. Зеленский сам рассказал в интервью “Дмитрию Гордону” в 2018 году.
“Когда был Медведев, президент, и был Янукович… Пригласили нас на запад, сказали: “Будут президенты”. Ну, будут — хорошо. Кстати, мы выступали за гонорар. Многие звезды, я знаю, в таких случаях работают бесплатно. Значит, нам сказали, что будем выступать перед президентами. Привезли нас в какой-то очередной лес: обычно это в лесу-то происходит. […] Была сцена, выступала какая-то наша группа. Какие-то лабухи. что такое лабухи, ты понимаешь: те, которые просто умеют играть иностранную музыку и шансон, назовем это так. И была Повалий. […] Ждем мы, конечно, не полчаса, а полтора часа — возвращаются Янукович и Медведев в халатах. И в халатах садятся за стол!”, — сказал Зеленский.
Само выступление, по словам Зеленского, длился около получаса. При этом единые зрители — два президента — неоднократно покидали тех, кто выступал, чтобы, как Зеленскому объяснил тогдашний министр культуры Михаил Кулиняк, договориться о чем-то. По итогам выступления Медведев поблагодарил за шутки.
После этого визита Медведев и Янукович выступили с совместным заявлением о сотрудничестве в регионе Черного моря.
“Янукович с Медведевым, в костюмах и развешенные Зеленским, заявили о “сотрудничестве” в регионе Черного моря, которая началась с обмена газовой скидки на пребывание в Крыму Черноморского флота до 2042 года. С того момента РФ начала наращивать свой военный контингент на полуострове. Чем это закончилось мы уже знаем”, — прокомментировал Арьев.
Что известно о “харьковских соглашениях”?
В 2008 году правительство должно предложить законопроект, который урегулировал бы вопрос выхода Черноморского флота РФ. Однако законопроект разработан не был и это, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, стало “первым кирпичиком, который начал разрушать систему нашей безопасности”.
Кроме того, это привело к появлению в 2010 году так называемых “харьковских соглашений”. Документ подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен до 2042 года в обмен на удешевление для Украины российского газа. Данилов отметил, что соглашения ратифицировали слишком быстро — уже через 4 дня после их подписания.
Заметим, что это решение было принято в полупустом зале: присутствовали 238 депутатов, из них 236 проголосовали за. Согласно информации на сайте парламента, ратификацию поддержали фракция “Партии регионов” (160 голосов за от 161 депутата), фракция “Блок Литвина” (20 голосов), фракция Коммунистической партии Украины (27 голосов). Фракция “Блок Юлии Тимошенко” дала 9 голосов, фракция Блока “Наша Украина — Народная Самооборона” — 7. Еще 14 голосов дали нефракционные депутаты.
Среди тех, кто поддержал ратификацию, были некоторые действующие нардепы, политики и олигархи. Это, в частности, Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Игорь Палица, Николай Злочевский, Владимир Литвин и др.
- Представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что именно после подписания “харьковских соглашений” в апреле 2010 года, Россия начала активно завозить модернизированную технику на территорию Крыма и усиливать свои военные группировки.
- Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины изучить обстоятельства ратификации так называемых “харьковских соглашений”, открывшие путь к аннексии Крыма.
- 12 марта СБУ начала расследования обстоятельств подписания и ратификации “харьковских соглашений”.