Из-за признания неконституционной статьи УКУ, предусматривающей уголовную ответственность за ложное декларирование, уже закрыли более 100 производств.

Об этом в интервью изданию “Интерфакс” сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

Как стало известно в октябре, из-за решения Конституционного суда, которым отменена уголовная ответственность за ложное декларирование, будет закрыто 110 уголовных производств. Подавляющее большинство уже закрыто.

“Уже закрыто 103 дела, осталось буквально 4. Они не закрыты по объективным причинам”, — проинформировал Грищук.

По словам главы САП, еще по двум делам продолжается ознакомление с материалами, после чего эпизоды, которые инкриминировались по отмененной статье, будут закрыты. Еще по двум делам не переданы документы после определения подсудности и остановлены сроки расследования из-за выполнения международного поручения.

27 октября Конституционный суд принял решение отменить уголовную ответственность по статье ст. 366-1 УК (декларирование ложной информации).

В ноябре Высший антикоррупционный суд начал отменять приговоры по этой статье. В частности, отменил свой первый обвинительный приговор, вынесенный осенью прошлого года.