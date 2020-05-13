Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
“Постановление позволит расширить круг субъектов АПК и создаст равный доступ таких субъектов к получению государственной поддержки по привлеченным в банках кредитам. На поддержку аграриев предусмотрены средства в размере 1,2 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что участниками программы станут субъекты хозяйствования АПК, которые занимаются всеми видами сельскохозяйственной деятельности (сейчас такой доступ имеют только субъекты, которые занимаются животноводством и использовали кредитные средства на цели животноводства или которые имеют чистый доход от реализации продукции за последний год до 20 млн грн).
При этом, также будут действовать ограничения для таких субъектов и связанных с ними лиц – не более 5 млн грн на субъект (кроме заемщиков, осуществляющих деятельность в области животноводства, для которых ограничение не более 15 млн грн).
- Напомним, в Килийском районе Одесской области фермер свел счеты с жизнью, потеряв весь урожай из-за небывалой засухи в регионе.
- По словам главы громады, на это страшное решение фермера подвигли серьезные финансовые трудности. Погибший, как и многие другие фермеры, брал в кредит средства для оплаты аренды земли и посевов, а в этом году потерял весь свой урожай, и, следовательно, средства для существования и возвращения долга. Он также сообщил, что горсовет обращался к представителям власти с просьбой выделить средства для финансовой помощи фермерам.