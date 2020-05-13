Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

“Постановление позволит расширить круг субъектов АПК и создаст равный доступ таких субъектов к получению государственной поддержки по привлеченным в банках кредитам. На поддержку аграриев предусмотрены средства в размере 1,2 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что участниками программы станут субъекты хозяйствования АПК, которые занимаются всеми видами сельскохозяйственной деятельности (сейчас такой доступ имеют только субъекты, которые занимаются животноводством и использовали кредитные средства на цели животноводства или которые имеют чистый доход от реализации продукции за последний год до 20 млн грн).

При этом, также будут действовать ограничения для таких субъектов и связанных с ними лиц – не более 5 млн грн на субъект (кроме заемщиков, осуществляющих деятельность в области животноводства, для которых ограничение не более 15 млн грн).