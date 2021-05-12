Про це повідомляють #Букви.
Як раніше повідомлялося, дружина Сергія Лещенка – Анастасія Топольська виступала в Москві 8-9 травня. Топольська брала участь в івенті HOROVOD в московському артцентрі Mutabor.
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Примітно, що Росія суттєво обмежила в’їзд іноземців до країни. Обставини того, як Топольська потрапила до Росії, залишаються невідомими. 8 травня #Букви звернулися до Топольської з відповідними запитаннями, але досі не отримали відповіді.
Не коментує виконавиця свою поїздку і в публічній площині. Її дописи у соцмережах після повернення з Москви присвячені музиці, творчим проєктам тощо.
В останньому дописі у Facebook Топольська опублікувала жартівливий колаж, на якому можна помітити її в костюмі з московського виступу на тлі плацкартного вагону з упізнаваними стаканами, що використовують у потягах “Укрзалізниці”, в наглядовій раді якої працює її чоловік.
Нагадаємо, екснардеп та член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко заявив, що його дружина виступаючи в Росії популяризує Україну та підтримує ЛГБТ й інші меншини, що потерпають від режиму Володимира Путіна та Рамзана Кадирова.
При цьому клуб, де виступала дружина Лещенка, пов’язують із бізнесменом, який влаштовував вечірку на честь Путіна.
До того ж журналісти повідомляли, що родичі дружини Лещенка дотримуються проросійських поглядів. Сестра Анастасії Топольської ділиться в соцмережах симпатією до президента Росії Володимира Путіна, а також радіє, коли отримують російський паспорт.
Сама Топольська теж виступала з неоднозначними заявами щодо політичних питань. Зокрема, обурювалася законом про квоти для української музики на радіо, за який голосував її чоловік.
- Варто зазначити також, що на початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні Топольська отримала щеплення препаратом Covishield. Вона уточнила, що вакцинувалася “завдяки наказу МОЗ, який дозволяє вакцинувати публічних особистостей із залишків відкритого флакона для медпрацівників”. Наразі дію цього наказу зупинено. Дружина Лещенка наголошувала, що без щеплення їй “не бачити міжнародних гастролей”.