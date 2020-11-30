Глава МОЗ Максим Степанов объявил о намерении проверить все больницы страны после смерти пациентов во Львовской области, погибших после того, как в медучреждении выключили свет.

Соответствующее заявление Степанов опубликовал в Facebook.

Как сообщалось ранее, 27 ноября из-за отключения электроснабжения в Жовковской районной больнице (Львовская область) двое пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли.

Степанов сообщил, что врачи пытались спасти пациентов с помощью мешков Амбу, но не удалось.

Однако у больницы, где произошла трагедия, было оборудование на случай проблем с электроснабжением. Из-за этого в медучреждении будет проведена проверка, как и в других больницах страны, заверил министр

“Больница, где произошло это, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически. На место срочно направлена ​​комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране”, — написал он, заверив, что работа комиссии будет контролировать им лично.