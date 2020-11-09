Об этом он проинформировал в Twitter.

“Марк Эспер был уволен. Я хотел бы поблагодарить его за службу”, – написал Трамп.

Накануне увольнения Эспера СМИ сообщали, что Эспер якобы может подать в отставку самостоятельно еще до того, как Трамп примет такое решение.

Известно, что между Эсперо и Трампом были разногласия в некоторых вопросах. В частности, в июне он заявил, что не поддерживает использование военнослужащих для подавления широкомасштабных протестов в Соединенных Штатах, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда белыми полицейскими. После заявления об этом Эспер находился “в шатком положении в Белом доме”, писал CNN.

Трамп уже объяснил, что исполнять обязанности министра обороны будет директор Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофер Миллер.

Миллер был помощником Трампа и старшим директором по борьбе с терроризмом и транснациональными угрозами при Совете нацбезопасности в 2018-2019 годах.