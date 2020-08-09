Об этом сообщает The Guardian.
“Я приношу извинения ливанцам, чьи чаяния мы не смогли оправдать, требуемые изменения действий правительства так и не последовали”, — сказала она.
Абдель Самад добавила, что она уходит в отставку из уважения к погибшим, раненым и пропавшим без вести после массового взрыва в Бейруте и “в ответ на требование людей о переменах”.
Пост министра Манал Абдель Самад заняла лишь в январе этого года.
8 августа тысячи людей вышли на улицы Бейрута и потребовали отставки правительства. Недовольные граждане заявили, что некомпетентность властей стала причиной взрыва в порту, а также обвинили министров в накопившихся социальных и экономических проблемах.
В Бейруте участники антиправительственных протестов штурмовали здания четырех министерств. В ходе столкновений с силовиками пострадали более 200 человек.
- Ранее сообщалось, что вследствие масштабного взрыва в ливанской столице погибли не менее 10 человек, более 100 местных жителей пострадали. В стране объявили траур.