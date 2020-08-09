Министр информации Ливана Манал Абдель Самад ушла в отставку, заявив, что правительство ее страны не оправдало ожиданий ливанского народа.

Об этом сообщает The Guardian.

“Я приношу извинения ливанцам, чьи чаяния мы не смогли оправдать, требуемые изменения действий правительства так и не последовали”, — сказала она.

Абдель Самад добавила, что она уходит в отставку из уважения к погибшим, раненым и пропавшим без вести после массового взрыва в Бейруте и “в ответ на требование людей о переменах”.

Пост министра Манал Абдель Самад заняла лишь в январе этого года.

8 августа тысячи людей вышли на улицы Бейрута и потребовали отставки правительства. Недовольные граждане заявили, что некомпетентность властей стала причиной взрыва в порту, а также обвинили министров в накопившихся социальных и экономических проблемах.

В Бейруте участники антиправительственных протестов штурмовали здания четырех министерств. В ходе столкновений с силовиками пострадали более 200 человек.