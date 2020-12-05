После того как в Сети всплыло видео, где неизвестный с символикой "Правого сектора" угрожает украинцам с венгерскими паспортами, агрессивные действия не прекратились. Полиция видит в этой истории вероятный "иностранный след"

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как сообщалось ранее, на днях в соцсетях распространили видео. В ролике показан мужчина в балаклаве, на фоне которого виднеется указатель населенного пункта Берегово (Закарпатье) и символика националистической партии “Правый сектор”. Мужчина на видео выражает угрозы гражданам, имеющим венгерский паспорт.

Спустя несколько дней угрозы прозвучали снова. На электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства начали массово поступать письма с требованием срочно покинуть территорию Украины. Авторы писем угрожали адресатам физической расправой.

По факту угроз начато два уголовных производства: по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан) и ч. 2 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Ранее производство было открыто и по факту размещения видео, а также по ч. 1 ст. 161 УК.

По мнению полицейских, электронные письма и провокационное видео являются звеньями одной цепочки.

“Не исключено, что в этой истории есть иностранный “след”, — заявили в НПУ.

В частности, правоохранители установили личность, вероятно, причастную к созданию ролика. Это гражданин соседнего государства.

“Нам точно известно, что это гражданин соседнего государства. Мы проследили, что на территории Западной Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины”, — сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко.