Отримання нардепом від "ОПЗЖ" Іллею Кивою дисертації з держуправління і звання кандидата наук спровокувало протести тих, хто отримав або збирався отримати аналогічне звання.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося, 26 квітня нардеп від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук із держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

На знак протесту проти таких грубих порушень Львівський лікар, викладач Українського католицького університету, колишній речник МОЗ Олександр Ябчанка спалив свій диплом кандидата медичних наук.

“3 квітня 2014 року мені присудили науковий ступінь кандидата медичних наук. Сьогодні Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала “За”. Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано. Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук”, — заявив Ябчанка.

Він також закликав до аналогічного кроку інших кандидатів та докторів наук.

Народний депутат від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв також висловив протест.

“Після сьогоднішнього “кандидата наук” я вирішив піти з аспірантури. Краще просто книгу напишу”, — написав він.