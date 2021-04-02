После заседания Совета нацбезопасности и обороны более 100 работников Гостаможслужбы отстранены.

Об этом сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы.

Как сообщалось ранее, 2 апреля президент Владимир Зеленский по итогам очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны заявил, что, по расчетам экспертов, убытки Украины из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен, треть которых связана с неэффективной работой таможни.

Зеленский проинформировал, что “отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов”. Впоследствии стало известно, что отстраненно более 100 человек.

“Более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 — руководители таможен и таможенных постов, были отстранены сегодня от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины”, — заявили в Гостаможслужбе.

Отстранение произошло в Одесской таможне (22 работника), Закарпатской (23 работника), Киевской (8 работников), Волынской (23 работника), Галицкой (46 работников), Буковинской (3 работника).

Азовской, Днепровской, Северной, Подольской, Полесской, Слобожанской, Восточной, Черноморской, Энергетической, Координационно-мониторинговой таможен массовое отстранение не коснулось.

Гостаможслужба отмечает, что принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям.