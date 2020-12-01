Член Европейского парламента, представляющий партию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подал в отставку со своего поста после того, как его задержали за участие в секс-вечеринке.

Об этом сообщают #Буквы.

Согласно сообщениям бельгийских СМИ, 27 ноября полиция Брюсселя остановила секс-вечеринку в одном из заведений. По некоторым сообщениям, речь идет о гей-баре, расположенном неподалеку от полицейского участка. Все 25 участников вечеринки были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом.

Задержание депутата

Nieuwsblad сообщила, что одним из участников вечеринки был депутат Европарламента от Венгрии. Он тщетно пытался убежать, забравшись на водосточную трубу, а когда был пойман, использовал свой иммунитет.

Впоследствии бельгийская пресса, ссылаясь на заявление прокуратуры, проинформировала, что в рюкзаке депутата обнаружили наркотики.

“Прохожий сообщил в полицию, что видел человека, бегущего по сточной канаве, он смог узнать человека. Руки мужчины были в крови. Возможно, он был ранен во время побега. В его рюкзаке были обнаружены наркотики. Мужчина не смог предъявить никаких документов, удостоверяющих личность. Его доставили к месту жительства, где он представился как S.J. (1961 г.р.) по дипломатическому паспорту”, — заявили в прокуратуре.

Реакция депутата

Сначала в СМИ распространялась информация о том, что тем самым 59-летним S.J. может быть евродепутат от Венгрии Йожеф Сайер. Эта версия подкреплялась и заявлением Сайера от 29 ноября о его намерениях уйти в отставку с 1 января.

Тогда Сайер в комментарии венгерской газете Magyar Hírlap сообщил, что после долгих раздумий решил выйти из политической борьбы.

“Отставка не имеет ничего общего с содержанием нынешней жестокой борьбы на европейской арене. В нынешних дебатах я согласен с позицией венгерского правительства, я ее поддерживаю. В течение некоторого времени участие в повседневной политической борьбе все больше становится для меня психологическим напряжением, а те, кто находится на поле боя, должны быть в состоянии боевой готовности”, — сказал он.

Впрочем, уже 1 декабря Сайер подтвердил, что это он был тем евродепутатом, которого задержали после секс-вечеринки. В заявлении для прессы он подчеркнул, что не употреблял наркотики.

“Я не употреблял наркотики, я предлагал полиции на месте пройти официальный тест, но они этого не сделали. Полиция сообщила, что была найдена таблетка экстази. Это не моя, кто и как ее туда положил, я не знаю. Я сделал заявление об этом в полицию”, — уверяет Сайер.

Евродепутат также отметил, что сделал выводы из этой ситуации, и именно поэтому подал в отставку в воскресенье. Он публично извинился за свои действия.

“Я слежу за своей семьей, своими коллегами, своими избирателями. Я прошу их, чтобы оценивали мою ошибку в свете тридцати лет упорного и самоотверженного труда. Ошибка носит личный характер, поэтому ответственность лежит только на мне, пожалуйста, не распространяйте ее на мою страну или мое политическое сообщество. […] Мне очень жаль, что я нарушил правила собраний, это было безответственно с моей стороны, и я готов к соответствующим санкциям”, — говорит он.

Примечательно, что Сайер женат, у него есть ребенок. Кроме того, он является одним основателей одной из двух крупнейших политсил Венгрии — “Фидес — Венгерский гражданский союз”. Лидером партии является Виктор Орбан, действующий премьер-министр страны.

По своей идеологии партия является правоцентристской и консервативной. “Фидес” сталкивается с критикой ЛГБТ-сообщества и правозащитников за попытки ограничения прав негетеросексуальних граждан. В частности, на днях эта политсила предложила поправку к Конституции страны, согласно которой усыновление детей однополыми парами запрещено. Сейчас это возможно, если заявку подает один из партнеров самостоятельно.

К тому же, это не первый случай, когда обсуждение сексуальной ориентации Сайера происходит в публичной плоскости. Так в 2015 году политик Клара Унгар заявила, что Сайер и лидер парламентской группы “Фидес” Мате Кочиш находятся в отношениях. И Сайер, и его коллега по политсиле публично отрицали это, а затем Кочиш даже выиграл судебный процесс о клевете со стороны Унгар.