Після затримання в Мінську Протасевича соцмережі закликають до бойкоту Ryanair

Користувачі пишуть коментарі під останнім постом авіакомпанії в Instagram.

“Ніколи більше не користуватимуся вашими рейсами. Ганьба вам. Свободу Білорусі, як ваш літак із Романом потрапив до Лукашенка? Ви вбили свого пасажира! Ви розумієте?”, “якщо Ryanair стверджує, що пілотам загрожував винищувач, то це акт міжнародного тероризму. Але якщо ні, то вони висадили літак у Мінську, а не у Вільнюсі, який був найближчим аеропортом, тоді він здає літак диктатурі”,”Ми вимагаємо пояснень зараз !!! Ганьба!”, “Як ваша компанія допустила викрадення літака?”, “Закриті назавжди для мене”, “Справді? Без коментарів щодо ситуації в Білорусі? У вашому попередньому дописі є 10 тисяч коментарів, і ви просто опублікували нове фото. Чудово!”, “Я більше не збираюся користуватися Ryanair”, “Ви підтримуєте геноцид у центрі Європи?” – пишуть обурені користувачі.