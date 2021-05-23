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01:17 Після затримання в Мінську Протасевича соцмережі закликають до бойкоту Ryanair

23 мая

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Після затримання в Мінську Протасевича соцмережі закликають до бойкоту Ryanair

Після приземлення в Мінську літака Ryanair, на борту якого перебував засновник білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, користувачі соцмереж почали закликати бойкотувати авіакомпанію.

Понедельник, 24 мая 2021, 01:17

Користувачі пишуть коментарі під останнім постом авіакомпанії в Instagram.

“Ніколи більше не користуватимуся вашими рейсами. Ганьба вам. Свободу Білорусі, як ваш літак із Романом потрапив до Лукашенка? Ви вбили свого пасажира! Ви розумієте?”, “якщо Ryanair стверджує, що пілотам загрожував винищувач, то це акт міжнародного тероризму. Але якщо ні, то вони висадили літак у Мінську, а не у Вільнюсі, який був найближчим аеропортом, тоді він здає літак диктатурі”,”Ми вимагаємо пояснень зараз !!! Ганьба!”, “Як ваша компанія допустила викрадення літака?”, “Закриті назавжди для мене”, “Справді? Без коментарів щодо ситуації в Білорусі? У вашому попередньому дописі є 10 тисяч коментарів, і ви просто опублікували нове фото. Чудово!”, “Я більше не збираюся користуватися Ryanair”, “Ви підтримуєте геноцид у центрі Європи?” – пишуть обурені користувачі.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

За повідомленнями білоруських ЗМІ, Протасевичу загрожує смертна кара.

ЄС засудив Лукашенка за екстрену посадку літака з творцем Nexta.

  • Раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон “Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки Республіки Білорусь”, який регламентує межі застосування силовиками зброї та спецзасобів щодо громадян.
  • У Білорусі заблокували опозиційний портал TUT.by. Силовики приходили з обшуками до керівництва і редакторів порталу.
Теги: Білорусь, NEXTA, Беларусь, самолет, Ryanair

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