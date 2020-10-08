Теризбирком в Кременчуге (Полтавская область) зарегистрировал избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

Об этом сообщил в Facebook нардеп от “ЕС” Николай Княжицкий.

“Кременчугская ТИК наконец после обращения “Европейской Солидарности” в ЦИК и полицию зарегистрировала только что наш список в Кременчугский городской совет”, — написал он.

Напомним, ранее теризбирком в Кременчуге (Полтавская область) не зарегистрировал избирательный список кандидатов от партии “Европейская Солидарность” в горсовет. Партия, считая это решение незаконным, обратилась в Окружной админсуд Полтавы.

2 октября Окружной админсуд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка и обязал повторно рассмотреть документы.