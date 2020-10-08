Об этом сообщил в Facebook нардеп от “ЕС” Николай Княжицкий.

“Кременчугская ТИК наконец после обращения “Европейской Солидарности” в ЦИК и полицию  зарегистрировала только что наш список в Кременчугский  городской совет”, — написал он.

Напомним, ранее теризбирком в Кременчуге (Полтавская область) не зарегистрировал избирательный список кандидатов от партии “Европейская Солидарность” в горсовет. Партия, считая это решение незаконным, обратилась в Окружной админсуд Полтавы.

2 октября Окружной админсуд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка и обязал повторно рассмотреть документы.

  • 6 октября партия “Европейская Солидарность” подала в Центральную избирательную комиссию жалобу на бездействие Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии. Причина жалобы — нежелание ТИК регистрировать кандидатов от “ЕС” на местных выборах, вопреки решению суда, который обязал комиссию это сделать.
  • Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилиус выразил успокоения относительно ситуации перед местными выборами в Кременчуге.