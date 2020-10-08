Об этом сообщил в Facebook нардеп от “ЕС” Николай Княжицкий.
“Кременчугская ТИК наконец после обращения “Европейской Солидарности” в ЦИК и полицию зарегистрировала только что наш список в Кременчугский городской совет”, — написал он.
Напомним, ранее теризбирком в Кременчуге (Полтавская область) не зарегистрировал избирательный список кандидатов от партии “Европейская Солидарность” в горсовет. Партия, считая это решение незаконным, обратилась в Окружной админсуд Полтавы.
2 октября Окружной админсуд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка и обязал повторно рассмотреть документы.
- 6 октября партия “Европейская Солидарность” подала в Центральную избирательную комиссию жалобу на бездействие Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии. Причина жалобы — нежелание ТИК регистрировать кандидатов от “ЕС” на местных выборах, вопреки решению суда, который обязал комиссию это сделать.
- Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилиус выразил успокоения относительно ситуации перед местными выборами в Кременчуге.