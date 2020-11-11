После увольнения главы Пентагона Трамп начал масштабные перестановки в Минобороны

Администрация Дональда Трампа устранила нескольких высших должностных лиц министерства обороны, заменив их более лояльными к президенту.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Через сутки после того, как Дональд Трамп уволил главу Пентагона Марка Эспера, в ведомстве начались масштабные перестановки.

С понедельника, 9 ноября, в общем четверо высших гражданских чиновников уволены или подали в отставку. Это Эспер и его руководитель аппарата, а также высшие должностные лица, контролирующие политику и разведку.

По сообщению CNN, теперь эти должности занимают более лояльные к президенту лица, в частности, неназванная лицо, “пропагандировавшее определенные теории заговора и называвшее экс-президента Барака Обаму террористом”.

Журналисты отмечают, что должностные лица и раньше имели дело с непредсказуемыми решениями президента, но сейчас уровень неопределенности вырос на фоне выборов.

Источники телеканала отмечают, что Белый дом сосредоточен на преследование Эспера, что может быть связано с тем, что он и его команда настаивали на преждевременном выводе из Афганистана.

“Это страшно, это очень тревожно. Это шаги диктатора”, – заявил чиновник из сферы обороны.