Соответствующий пост писатель опубликовал в Facebook

Акунин сообщил, что заболел две недели назад — в пятницу, 13 марта. Также COVID-19 заразилась и его супруга. Симптоматика у них была разная — жена писателя перенесла заболевание легче и была здорова уже через пару дней.

“Странное занятие — рассказывать, как болеешь гриппом, но так много народу боится этого чертова коронавируса, а отболевших им пока так немного, что я решил поделиться этим личным опытом. Заболел я в середине дня в пятницу 13-го.

Собственно, заболели мы оба, я и жена. Но у нее была форма совсем легкая: день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом)”, — рассказал писатель.

Сам писатель, по его словам, болел около 1,5 недель. Все это время у него держалась высокая температура. Позднее медики прописали ему антибиотики и состояние начало улучшаться.

“У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять. Этим “днем сурка” я наслаждался дней десять. Лежал дома, слушал аудиокниги. Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием — в этом случае приедет “скорая”. Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное.

Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ”, — добавил Акунин.

Писатель призвал всех соблюдать карантин, а также не принимать лекарства без назначения, а также рассказал, что в Великобритании, где они с супругой живут с 2014 года, действует волонтерская программа помощи пожилым и больным людям в условиях пандемии, и своих планах поучаствовать в ней.

“В Англии сейчас проходит кампания по интернет-рекрутированию волонтеров: кто может сходить за продуктами, погулять с собакой и т.п. Записываются сотни тысяч людей. Особенный спрос на тех, кто уже переболел. Когда я сделаю тест, подтверждающий иммунитет (тест должен появиться на следующей неделе), тоже обязательно зарегистрируюсь. Буду гулять с собаками, плохо ли”, — добавил он.