Кулинар и телеведущий Евгений Клопотенко собрал в одной книге около 70 авторских рецептов старинных блюд, переосмысленных по-новому.

Все рецепты разделены на 9 разделов: супы и юшки, блюда из мяса, рыбы, овощей и грибов, каши, напитки, закуски, выпечка и сладкое.

#Буквы публикуют рецепт постного борща с “ушками” и свекольным квасом из кулинарной книги Клопотенко, которым можно побаловать своих родных.

Постный борщ с “ушками” и свекольным квасом

Ингредиенты

1/4 корня сельдерея

1 луковица

1 морковка

1 свекла

2 лавровых листа

3 горошины душистого перца

2-3 зубчика чеснока

2 л воды

1/2 кочана капусты белокочанной

3-4 картофелины

3-4 ст. л. масла

1/2 красного сладкого перца

1 стакан томатного сока

Соль, перец

Для свекольного кваса:

0,5 кг свеклы

200 г сахара

Для теста на “ушки”

150 г муки

75 г воды

1 ст. л. масла

щепотка соли

• Свекольный квас приготовьте заранее. Для этого 0,5 кг очищенной свеклы нарежьте небольшими кубиками и бросьте в банку (2/3 объема). Добавьте 200 г сахара и залейте охлажденной кипяченой водой так, чтобы она покрыла свеклу на три-пять см. Накройте марлей, сложенной в 4 слоя и оставьте в тепле на три-четыре дня.

• Подготовьте тесто для “ушек”. В муку добавьте воду, щепотку соли и 1 ст. л. масла. Замесите эластичное тесто, чтобы не липло к рукам. Оставьте его отдохнуть под полотенцем или в холодильнике, обернув пищевой пленкой, на 20 минут.

• Картофель нарежьте средними кубиками и добавьте в бульон. Варите в течение 10 минут.

• Капусту мелко нашинкуйте и отправьте в кипящий борщ.

• Красный сладкий перец немного поджарьте на сковороде, добавьте предварительно очищенную и натертую на мелкой терке свеклу, влейте томатный сок. Тушите все до консистенции густого пюре и переложите в кастрюлю с борщом.

• Из теста сформируйте ушки небольшого размера и положите в кастрюлю с кипящим борщом.

• После того как ушки всплывут, влейте свекольный квас и доведите до вкуса солью и перцем.