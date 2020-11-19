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#Буквы публикуют рецепт постного борща с “ушками” и свекольным квасом из кулинарной книги Клопотенко, которым можно побаловать своих родных.
Постный борщ с “ушками” и свекольным квасом
Ингредиенты
1/4 корня сельдерея
1 луковица
1 морковка
1 свекла
2 лавровых листа
3 горошины душистого перца
2-3 зубчика чеснока
2 л воды
1/2 кочана капусты белокочанной
3-4 картофелины
3-4 ст. л. масла
1/2 красного сладкого перца
1 стакан томатного сока
Соль, перец
Для свекольного кваса:
0,5 кг свеклы
200 г сахара
Для теста на “ушки”
150 г муки
75 г воды
1 ст. л. масла
щепотка соли
• Свекольный квас приготовьте заранее. Для этого 0,5 кг очищенной свеклы нарежьте небольшими кубиками и бросьте в банку (2/3 объема). Добавьте 200 г сахара и залейте охлажденной кипяченой водой так, чтобы она покрыла свеклу на три-пять см. Накройте марлей, сложенной в 4 слоя и оставьте в тепле на три-четыре дня.
• Подготовьте тесто для “ушек”. В муку добавьте воду, щепотку соли и 1 ст. л. масла. Замесите эластичное тесто, чтобы не липло к рукам. Оставьте его отдохнуть под полотенцем или в холодильнике, обернув пищевой пленкой, на 20 минут.
• Картофель нарежьте средними кубиками и добавьте в бульон. Варите в течение 10 минут.
• Капусту мелко нашинкуйте и отправьте в кипящий борщ.
• Красный сладкий перец немного поджарьте на сковороде, добавьте предварительно очищенную и натертую на мелкой терке свеклу, влейте томатный сок. Тушите все до консистенции густого пюре и переложите в кастрюлю с борщом.
• Из теста сформируйте ушки небольшого размера и положите в кастрюлю с кипящим борщом.
• После того как ушки всплывут, влейте свекольный квас и доведите до вкуса солью и перцем.
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