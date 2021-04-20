Про це розповідають #Букви.

Таким чином глава держави порушив норми статті 10 Конституції України в тлумачені, викладеному у рішенні Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року.

Хоча норми статті 10 Конституції України не містять імперативної недвозначної вказівки про наявність обов’язку використовувати виключно українську мову в заходах за участю держслужбовців та офіційних осіб (як, наприклад, пункт 1 частини 1 статті 9 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який ще не набув чинності на той момент), однак питання обов’язкового застосування української мови органами державної влади і місцевого самоврядування, їх посадовими особами, а також у навчальному процесі в державних навчальних закладах України було предметом розгляду Конституційним Судом України у справі № 1-6/99.

За результатами розгляду цього питання КСУ дійшов висновку про те, що положення абзацу 1 статті 10 Конституції України, за яким “державною мовою в Україні є українська мова”, треба розуміти так, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом. Вказаний висновок закріплений рішенням КСУ № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року.

З огляду на приписи статті 151-2 Конституції України, рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені. За цих умов, публічний виступ Володимира Зеленського як президента України російською мовою є порушенням приписів статті 10 Конституції України. Аналогічної позиції дотримуються судді Великої Палати Верховного Суду Пророк В. В., Антонюк Н. О., Анцупова Т. О., Гриців М. І., Гудима Д. А., Кібенко О. Р., що викладено в тексті окремої думки цих суддів по справі № 9901/393/19. Судді ВП ВС зазначають, що існує юридична обов’язковість для президента використовувати державну мову з огляду на приписи статті 10 Конституції України, яка становить основу конституційного ладу та створює для громадян України безумовне право на отримання інформації від глави держави саме українською мовою як єдиною державною.

Окрім того, 16 липня 2019 року набув чинності Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, норми пункту 1 частини 1 статті 9 якого прямо зобов’язують президента України володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

З огляду на те, що виступ Володимира Зеленського відбувся в ході робочої поїздки як президента України до Миколаєва, а відеозапис з цим виступом опублікований на сторінці Офісу президента України, слід розцінювати зазначені дії Володимира Зеленського як порушення вимог Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Аналогічно і з новорічним привітанням, частково російською мовою.