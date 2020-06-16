В Иране от отравления метиловым спиртом умерло более 700 человек. Люди поверили фейковым сообщениям, что алкоголь спасает от коронавируса.

Информацию проанализировал проект “По той бік новин”.

“В соцсетях распространялось вирусное сообщение о том, что британский школьный учитель и другие излечились от коронавируса с помощью виски и меда. На фоне повсеместных призывов использовать спиртосодержащие дезинфекторы для рук, иранцы сделали ошибочный вывод, что и распитие алкоголя убьет вирус изнутри. Как следствие – в Иране еще по состоянию на конец апреля более 700 человек погибли из-за “лечения” COVID-19 алкоголем. Еще около 5000 человек попали в больницу с серьезными отравлениями, по меньшей мере 90 из них полностью или частично ослепли”, – говорится в сообщении.

Люди умерли в промежутке между 20 февраля и в 7 апреля. А задолго до этого Всемирная организация здравоохранения опровергла миф, что алкоголь может вылечить от COVID-19.

Питье метанола, этанола или отбеливателя не защитит и не вылечит от COVID-19. Более того – это яды, употребление которых может привести к инвалидности или смерти.

Эти жидкости время используют как моющие средства для уничтожения вирусов на различных поверхностях. Но они не предназначены для употребления во внутрь.

Стоит отметить, что в Иране очень строгое законодательство в отношении распространения алкоголя, тем не менее отравления метанолом случались и раньше. Но именно фейк о его лечебных свойствах повлек столько смертей.

Для сравнения, в прошлом году от алкогольного отравления умерло только 66 иранцев.

“У других стран только одна проблема – новая коронавирусная пандемия. А мы боремся сразу на двух фронтах. Нам нужно как лечить людей с алкогольными отравлениями, так и бороться с коронавирусом”, – заявил доктор Хусейн Хасаньян, советник министра охраны здоровья Ирана.

Правительство Ирана обязало производителей токсического метанола добавлять в него краситель – чтобы люди могли его отличить от этанола, который можно использовать для обработки ран. Этанол содержится в алкогольных напитках, хотя его производство в Иране является незаконным. Однако мошенники быстро научились добавлять в метанол отбеливатель – чтобы замаскировать предоставлен цвет.

Отмечается, что как только в мире появится действительно эффективное лекарство от коронавируса, об этом станет известно мгновенно.