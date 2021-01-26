В Южной Корее зафиксирован случай возгорания электромобиля Hyundai Kona, который незадолго до инцидента был отозван для бесплатного ремонта. Власти пообещали проверить адекватность проведенного отзыва и изучить действия, предпринятые автопроизводителем.

Об этом на условиях анонимности рассказал чиновник министерства транспорта страны, сообщает Reuters.

Серия пожаров вызвала массовый отзыв бестселлера Hyundai Kona EV в Южной Корее в октябре.

В Южной Корее Hyundai отозвала 25 564 электромобиля Kona, построенных в период с сентября 2017 года по март 2020 года, из-за риска короткого замыкания, возможно, вызванного неправильным производством высоковольтных аккумуляторных элементов.

К осени 2020-го количество сгоревших Kona Electric достигло тринадцати, при этом Hyundai и поставщик батарей LG Chem так и не смогли достоверно установить, что именно является причиной пожаров. В качестве рабочей версии называются внутренние повреждения, допущенные при производстве некоторых ячеек батареи.

До недавнего времени в стране было зафиксировано 10 случаев возгорания электрокаров, но 11-ой машиной оказался кроссовер, который незадолго до этого был отремонтирован в рамках кампании отзыва.

Сейчас Корейский автомобильный испытательный и научно-исследовательский институт, который занимался расследованием пожаров, изучает адекватность процесса добровольного отзыва Hyundai. Отзывная кампания предусматривает обязательное обновление программы управления батареей BMS (Battery Management System).

По информации источника Reuters, на сгоревшем недавно кроссовере батарею не меняли, а только обновили софт. Это повлекло правительственное расследование в отношении Hyundai – власти пообещали проверить, действительно ли компания заменила батареи на отозванных кроссоверах.