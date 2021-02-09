В Сеуле, столице Южной Кореи, стартует тестирование домашних кошек и собак на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Несколько недель назад власти сообщили, что COVID-19 был обнаружен у котенка в юго-восточном городе Чинджу.

Тестировать будут только тех животных, у которых появятся симптомы респираторного заболевания: лихорадка или затрудненное дыхание.

Домашнее животное должно быть помещено на карантин дома, если тест на вирус дает положительный результат.

“Нет необходимости отправлять питомца в изолятор, поскольку нет никаких доказательств того, что COVID-19 может передаваться между людьми и домашними животными”, – сказал Пак Ю-ми, официальный представитель отдела контроля заболеваний.

Но если владельцы питомца госпитализированы с COVID-19 и находятся в таком состоянии, когда не могут заботиться о своем питомце, такое домашнее животное будет помещено на карантин в городском учреждении.

Ранее эксперты заявляли, что вероятность передачи вируса людям от собаки или кошки крайне мала, хотя исследования показали, что кошки могут переносить вирус и передавать его другим кошкам.

Во всем мире несколько домашних животных дали положительный результат на вирус, хотя такие случаи, как правило, довольно редки.

В прошлом месяце две гориллы в сафари-парке зоопарка Сан-Диего заразились COVID-19 от человека – первый известный случай заражения обезьян.