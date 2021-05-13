У четвер уряд Південної Кореї оголосив про введення значних податкових пільг, а також виділення 1 трильйона вон (883 мільйона доларів США) у вигляді кредитів для місцевої індустрії мікросхем. Місцевим виробникам доводиться посилено працювати на тлі глобальної нестачі мікросхем.

Про це повідомляє агентство CNA.

Зазначається, що гостра нестача мікросхем у багатьох країнах впливає на виробництво в таких галузях, як автомобілебудування.

За даними Корейської асоціації напівпровідникової промисловості, 153 компанії-виробника мікросхем, включаючи світових лідерів галузі Samsung Electronics і SK Hynix, вже мають плани інвестувати в цілому 510 трильйонів вон або більше у період з цього року до 2030 рік.

“Оскільки конкуренція в області напівпровідників у всьому світі посилюється, стає ясно, що нам також необхідно підвищити нашу конкурентоспроможність в напівпровідниковій промисловості”, – заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін.

Зараз компанія Samsung будує третій завод із виробництва мікросхем в Пхентхеці, на південь від Сеула. Планують ввести його в експлуатацію у 2022 році.

Читайте также: В США ресторани та бари отримають фінансову допомогу на покриття збитків через пандемію

SK Hynix розглядає можливість придбання додаткових виробничих потужностей з виробництва 8-дюймових мікросхем, йдеться в заяві міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї.

Податкові пільги будуть працювати з другої половини 2021 року по 2024 рік для великих корпорацій. Зараз пільги складають 3%, а планується 6%.

Samsung Electronics, Hyundai Motor, міністерство і галузеві асоціації також погодилися об’єднати зусилля для вирішення проблеми нестачі автомобільних чіпів.