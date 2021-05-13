Про це повідомляє агентство CNA.
Зазначається, що гостра нестача мікросхем у багатьох країнах впливає на виробництво в таких галузях, як автомобілебудування.
За даними Корейської асоціації напівпровідникової промисловості, 153 компанії-виробника мікросхем, включаючи світових лідерів галузі Samsung Electronics і SK Hynix, вже мають плани інвестувати в цілому 510 трильйонів вон або більше у період з цього року до 2030 рік.
“Оскільки конкуренція в області напівпровідників у всьому світі посилюється, стає ясно, що нам також необхідно підвищити нашу конкурентоспроможність в напівпровідниковій промисловості”, – заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін.
Зараз компанія Samsung будує третій завод із виробництва мікросхем в Пхентхеці, на південь від Сеула. Планують ввести його в експлуатацію у 2022 році.
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SK Hynix розглядає можливість придбання додаткових виробничих потужностей з виробництва 8-дюймових мікросхем, йдеться в заяві міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї.
Податкові пільги будуть працювати з другої половини 2021 року по 2024 рік для великих корпорацій. Зараз пільги складають 3%, а планується 6%.
Samsung Electronics, Hyundai Motor, міністерство і галузеві асоціації також погодилися об’єднати зусилля для вирішення проблеми нестачі автомобільних чіпів.
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