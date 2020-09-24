Минобороны Южной Кореи заявило, что власти КНДР приказали убить и сжечь их чиновника — сотрудника рыболовного контроля при министерстве морского и рыбного хозяйства, пропавшего недалеко от границы двух стран.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

О пропаже чиновника стало известно 21 сентября. Его искали около 20 судов и самолетов, но найти так и не удалось.

Сообщается, что патруль КНДР задержал мужчину на инспекционном катере недалеко от острова Малый Енпхен. Позже на палубе нашли только его ботинки. Разведка Южной Кореи считает, что чиновник был застрелен, а тело его сожгли.

В Объединенном комитете начальников штабов заявили, что пропавший чиновник пытался сбежать в КНДР и его обнаружили члены экипажа северокорейского судна. Мужчину допросили и оставили в воде. В комитете считают, что тело чиновника сожгли из-за карантинных правил, связанных с пандемией COVID -19.

“Наши военные решительно осуждают этот жестокий поступок, призывают предоставить объяснения и наказать виновных”, — заявили в Минобороны Южной Кореи.

Южнокорейские власти направили обращение в Северную Корею в связи с инцидентом, но там пока никак это не комментируют.