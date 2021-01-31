По данным ученых Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, клинические испытания двух вакцин против COVID-19 показывают, что вариант коронавируса, впервые выявленный в Южной Африке, более устойчив к антителам, которые формируются после прививки.

Об этом пишет Reuters.

Вакцины от Novavax Inc и Johnson & Johnson показали меньшую эффективность в предотвращении COVID-19 у участников испытаний в Южной Африке, где широко распространен новый штамм вируса – по сравнению со странами, в которых эта мутация все еще встречается редко.

“Очевидно, что мутация ослабляет эффективность вакцин. Нам брошен вызов”, – сказал на брифинге доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

В четверг американская компания Novavax сообщила о результатах промежуточных испытаний, которые показали, что ее вакцина эффективна на 50% в предотвращении COVID-19 среди жителей Южной Африки. Это значительно меньше по сравнению с результатами исследований в Великобритании, где этот показатель составил 89,3%.

В пятницу компания Johnson & Johnson сообщила, что один укол ее вакцины от коронавируса в целом показал эффективность 66% в массовых испытаниях на трех континентах.

Но были большие различия по регионам. В Соединенных Штатах, где на этой неделе впервые было сообщено о южно-африканском варианте, эффективность достигла 72% по сравнению с 57% в Южной Африке, где новый штамм составлял 95% всех случаев COVID-19.

Новые результаты, однако, вызывают вопросы о том, насколько хорошо вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna будут противостоять новым вариантам.

“Конечная цель – остановить смерть, не дать больницам войти в кризис, и все эти вакцины – в том числе и в случае с новым штаммом – в значительной степени с этим справляются”, – сказал доктор Амеш Адаля, эксперт по инфекционным заболеваниям Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса.

Главный научный сотрудник J&J, доктор Пол Стоффельс сказал, что тип реакции иммунной системы – ответ Т-клеток – играет защитную роль и может помочь предотвратить тяжелое заболевание.

Тем не менее доктор Энтони Фаучи считает, что снижение эффективности вакцин подчеркивает необходимость тщательного отслеживания вариантов и ускорения вакцинации до появления новых, более опасных мутаций.

“Лучший способ предотвратить дальнейшую эволюцию вируса – предотвратить его репликацию, и мы достигнем этого, если вакцинируем людей как можно быстрее”, – сказал Фаучи.