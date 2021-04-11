Штамм коронавируса B.1.351, впервые обнаруженный в Южной Африке, может быть устойчивым к COVID-вакцине компаний Pfizer/BioNTech.

Об этом свидетельствуют данные предварительного исследования специалистов Тель-Авивского университета, сообщает агентство Reuters.

В исследовании сравнивали данные около 400 человек, у которых был положительный результат теста на COVID-19, через 14 дней или более после того, как они получили одну или две дозы вакцины, с таким же количеством невакцинированных пациентов.

По результатам исследования Тель-Авивского университета и крупнейшего поставщика медицинских услуг Израиля Clalit, уровень распространенности южноафриканского штамма B.1.351 среди пациентов, получивших две дозы вакцины, был в 8 раз выше, чем у невакцинированных – 5,4% против 0,7%.

Это говорит о том, что вакцина менее эффективна против южноафриканского варианта по сравнению с оригинальным коронавирусом и британским штаммом.

“Мы обнаружили непропорционально высокий показатель южноафриканского варианта COVID среди людей, привитых второй дозой вакцины, по сравнению с невакцинированной группой. Это означает, что южноафриканский вариант способен в определенной степени прорвать защиту вакцины”, – говорит Ади Стерн, специалист Тель-Авивского университета.

Однако ученые предупредили, что в исследовании использовалась небольшая выборка людей, инфицированных южноафриканским вариантом, из-за его нераспространенности в Израиле.

Они также заявили, что исследование не предназначалось для определения общей эффективности вакцины против какого-либо штамма, поскольку использовались только данные людей, которые получили положительный тест на коронавирус.