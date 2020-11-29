В США расплодились инвазивные южноамериканские (или аргентинские) ящерицы тегу размером с собаку. Они представляют угрозу для самых разных обитателей дикой природы.

Об этом сообщает National Geographic.

Издание пишет, что тегу впервые попали в регион более десяти лет назад как беглецы или выпущенные домашние животные и начали распространяться в Южной Флориде. Но теперь они достигают других штатов региона и были замечены в Джорджии, Южной Каролине, Техасе, Луизиане и Алабаме.

“Вся юго-восточная часть Соединенных Штатов находится в опасности. На большей части этой территории климат, подходящий для тегу”, – говорит биолог Геологической службы США (USGS) Эми Якель Адамс.

Для ученых пищевые привычки тегу вызывают наибольшее беспокойство по мере их распространения. Ящерицы, произрастающие в Южной Америке и достигающие четырех футов в длину, потребляют все: от яиц и мелких птиц до низкорослых фруктов. В Венесуэле их называют лобо-поллеро, или “куриный волк” – за привычку воровать яйца из курятников.

В США они могут представлять дополнительную опасность для яиц восточной змеи индиго, находящейся под угрозой исчезновения.

Защита местной дикой природы является серьезной проблемой в Джорджии, где тегу были замечены в основном в округах Таттналл и Тумбс.

“Отдельные особи были длиной от двух до трех футов. Вскрытия показывают, что все тегу поедали местные растения и животных, включая жаб, различных насекомых и мускадинов. Это указывает на то, что эти особи дикие, свободно бродят и добывают пищу. Важно, чтобы этот вид не прижился в нашем штате”, – говорит профессор биологии Южного университета Джорджии Лэнс Макбрайер.

По словам ученого, климат – ключевая причина, по которой у тегу есть хорошие шансы на распространение на юго-востоке, поскольку их родной регион находится примерно на той же широте. Их пищевой ассортимент может еще больше увеличиться в связи с климатическим кризисом.