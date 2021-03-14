Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что Европа не нуждается в немецко-российском газопроводе "Северный поток-2".

Об этом в интервью изданию Tagesspiegel заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Власти Брюсселя всегда говорили, что проект не нужен для энергоснабжения Евросоюза.

“Нам не нужен “Северный поток-2. Но он действительно существует”, – сказал Тиммерманс.

По его словам, Еврокомиссия должна обеспечить функционирование “Северного потока-2” в соответствии с правилами ЕС.

“России это не нравится. Но это правила ЕС”, – сказал он.

Согласно правилам ЕС, трубопровод не должен ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Европы.