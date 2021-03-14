Об этом в интервью изданию Tagesspiegel заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
Власти Брюсселя всегда говорили, что проект не нужен для энергоснабжения Евросоюза.
“Нам не нужен “Северный поток-2. Но он действительно существует”, – сказал Тиммерманс.
По его словам, Еврокомиссия должна обеспечить функционирование “Северного потока-2” в соответствии с правилами ЕС.
“России это не нравится. Но это правила ЕС”, – сказал он.
Согласно правилам ЕС, трубопровод не должен ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Европы.
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