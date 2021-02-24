15 народних депутатів від президентської фракції "Слуги народу" виступили з публічною заяву щодо ситуації навколо справи одеського активіста Сергія Стерненка.

Про це повідомляють #Букви.

Ввечері в середу, 24 лютого, за 1,5 доби після оголошення вироку Сергію Стерненка і за добу після того, як по всій країни пройшли акції протесту на його підтримку, 15 депутатів від “СН” виступили з публічною заявою з цього приводу.

Станом на 19 годину середи її підписали 15 народних обранців: Тетяна Циба, Єлизавета Богуцька, Вікторія Подгорна, Нікіта Потураєв, Віталій Безгін, Михайло Петруняк, Олексій Жмеренецький, Єлизавета Ясько, Ганна Бондар, Ігор Василів, Єгор Чернєв, Мар’ян Заблоцький, Дмитро Гурін, Іван Юнаков, Дмитро Костюк.

Зауважимо, що деякі підписанти не розмістили текст заяви на своїх сторінках в соцмережах. До того ж у переліку немає ані голови фракції Давида Арахамії, ані його першого заступника Олександра Корнієнка та жодного з 14 інших заступників.

На переконання нардепів-підписантів, “зацікавлені особи” намагаються перетворити справу Стерненка на “спусковий гачок для дестабілізації українського суспільства”. Сама ж справа, вважають вони, є лише “маркером крайнього ступеню недовіри до судової системи”.

Депутати наголошують, що судова реформа 2015-2019 років провалена і “загартоване війною і революціями громадянське суспільство нашої держави не може стояти осторонь та вимагає справедливості”.

Вони звертають увагу на постать судді Приморського райсуду, що ухвалив рішення у справі, — Віктора Попревича. Він був у 2015 році указом президента переведений з

Київського районного суду міста Донецька. Нардепи називають його “прихильником Сталіна” та вважають його нездатним забезпечити неупереджений розгляд справи.

Підписанти також впевнені, що існує загроза розділення України на два радикальних ворожих табори через ситуацію, що склалася. Вони звинувачують представників опозиції у підбурюванні до насильства та масових протестів.

З огляду на все це депутати:

Поділяють вимогу щодо крайньої потреби негайно провести судову реформу і закликають Президента України та голову Верховної Ради України сприяти тому, щоб саме це питання стало пріоритетним на весь 2021 рік.

Вимагають перевести Сергія Стерненка у Київське СІЗО, щоб гарантувати безпеку для його життя і здоров’я.

Вимагають публічного, прозорого судового процесу у всіх наступних інстанціях.

Просять сприяти тому, щоб подальший судовий процес відбувся під головуванням суддів, які мають бездоганну репутацію в професійному колі і мають довіру громадськості.

Вимагають провести розслідування щодо того, якими саме особами здійснювалися і здійснюється підбурювання до протизаконних дій.

Закликають громадянське суспільство “бути уважним та не давати використати себе у брудній політичній грі та не дозволяти підмінити вимогу справедливого розгляду справи Стерненка спробами дестабілізувати ситуацію в Україні та загрозою незаконного повалення державної влади”.

Ув’язнення Стерненка

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Активістів, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.

Раніше #Букви розповідали, що відомо про Стерненка та відкриті проти нього справи.

Акції на підтримку Стерненка

О 20:00 23 лютого на вулиці Банковій в Києві розпочалася багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. #Букви вели онлайнову трансляцію з мітингу.

На місце стягнуто чимало силовиків. Кордон правоохоронців блокував доступ протестувальників до Офісу президента, активісти час від часу намагалися прорватися через нього та вимагали, аби до них вийшов президент Володимир Зеленський. Однак силовики відтісняли їх, зокрема, застосовуючи газ.

Впродовж 3 годин, які тривала акція на Банковій, між протестувальниками та правоохоронцями виникали сутички. Активісти закидали правоохоронців фаєрами та снігом, петардами.

Близько 21:30 почали з’являтися повідомлення про перших постраждалих та затриманих під час акції.

Загалом під час акції в Києві затримали 24 особи, кілька десятків поліціянтів постраждали внаслідок сутичок.

Після трьох годин спробу продертися до Офісу президента протестувальники оголосили про безстрокову акцію, яка має розпочатися в суботу, 27 лютого.

Одночасно акції протесту проходили у Львові, Одесі, Рівному, Житомирі та інших містах України.