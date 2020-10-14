10-11 октября в юбилейном Одесском полумарафоне 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online приняли участие почти полторы тысячи бегунов из 22 стран мира. Об этом сообщила компания-организатор Run Ukraine.

5-й юбилейный полумарафон стал по-настоящему особенным – бегуны преодолевали его онлайн, фиксируя дистанцию при помощи телефонов и GPS-трекеров и не нарушая условий карантина. Поэтому пробежать Одесский полумарафон можно было за пределами Одессы и даже Украины. Одновременно 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online преодолевали бегуны в 22 странах и на 4 континентах. Каждый участник мог выбрать комфортную для себя дистанцию ​​и преодолеть ее в любой точке мира: 21 км, 10 км или Jaffa Mini Marathon 4.2 км.

“5 лет – это немного, но и не так мало. За эти 5 лет произошли основные фундаментальные события, которые способствовали развитию беговой культуры в городе. За эти годы почти 4000 одесситов приняли участие в событии, 5000 человек приезжали в Одессу на полумарафон. В течение пяти лет мы вместе строили беговую культуру, – отметил генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий. – Я верю в нашу большое здоровое будущее. Благодаря сотрудничеству бизнеса, пониманию ситуации и поддержке каждого из вас мы пройдем этот сезон вместе, хоть и онлайн. Желаю всем здоровья. Берегите себя и близких”.

Одесский полумарафон от Run Ukraine состоялся уже в пятый раз. Титульным партнером мероприятия второй год подряд стала сеть супермаркетов “Таврия В”.

“Компания “ТАВРИЯ В” активно поддерживает современные тенденции, стремится быть в тренде, видит своей миссией продвижения активного здорового образа жизни в молодежной среде, а также привлечение молодых людей к регулярным занятиям спортом. В этом году “ТАВРИЯ В” традиционно выступает в качестве титульного партнера Одесского полумарафон, а также презентует свою корпоративную команду. Именно участие в спортивных мероприятиях действительно высокого уровня является важным инструментом повышения мотивации, корпоративного духа, укрепления деловых и межличностных отношений среди сотрудников”, – сообщили в ТАВРИЯ В.

В парке Шевченко возле Карантинной аркады 10-11 октября была организована стартовая фан-зона, где одесские бегуны могли начать забег под стартовой аркой, как в докарантинные времена. Бегунов поддерживали родственники и волонтеры, а на финише каждый надевал медаль, которая заранее приехала к нему почте.

Амбассадоркой Одесского полумарафон стала рекордсменка Украины, бегунья-киборг Татьяна Воротилина. В 2019 году она преодолела Киевский марафон (42 км) на протезе. Во время TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online она в очередной раз покорила дистанцию ​​21 км.

“Онлайн забеги — это совсем другое! Это про тебя и про бег. Никакой шумной толпы и мурашек от обратного отсчёта. Нет тысяч бегунов и пятерочек, волонтеров и пейсмейкеров. Есть только ты, бег и мечта! Это сильно по-другому, но тоже здорово. А медаль на финише — настоящее произведение искусства! – поделилась Татьяна Воротилина. – Спасибо Run Ukraine за вашу огромную работу, за высокую адаптацию к изменяющимся условиям. Это настоящий профессионализм!”

Пробежать Одесский полумарафон из Киева в Одессу приехали спортсмены из бегового клуба Run21. Но, кроме самого старта, у бегунов была еще одна миссия – поздравить основательницу и тренера бегового клуба, писательницу Мари Карачину и ее, теперь уже мужа, Даниила Голоту со свадьбой. Пара поженилась вчера в Киеве, а вечером прилетела в Одессу, чтобы сегодня отпраздновать создание своей семьи бегом.

Мари и Даниил под стартовой аркой давали друг другу “беговые” клятвы, в частности Даниил обещал стирать кроссовки Мари перед каждым стартом, а Мари быть терпеливой, когда Даниил “не будет вывозить” быстрый темп. Супруги пообещали друг другу бежать вместе по жизни и делать все “по любви”.

К беговому празднику присоединились известные артисты, блогеры и лидеры мнений. 10-11 октября свои дистанции на TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online преодолели телеведущие Слава Варда и Вячеслав Матюхин, радиоведущая Юлия Малахова, издательница bit.ua Татьяна Гринева, вокалистка группы “А.Р.М.І.Я” Светлана Сафронова, солист группы “Клей Угрюмого” Максим Дурдас, бегунья-киборг Татьяна Воротилина, участник шоу “Зважені та щасливі” Дмитрий Завоюра.

К одесскому полумарафону присоединилась и элита украинской легкой атлетики: самый титулованный отечественный марафонец, неоднократный участник Олимпийских игр Александр Ситковский, чемпион Украины по полумарафону, участник Олимпийских игр 2016 Игорь Русс, участница лондонской Олимпиады Ольга Скрипак, бронзовый призер чемпионата ABAF по горному бегу Сергей Расчупкин, победительница Киевского полумарафона 2018 Виктория Калюжная, победитель прошлогоднего Zaporizhstal Half Marathon Роман Романенко, серебряный призер Zaporizhstal Half Marathon 2019 Николай Нижник, многократный чемпион Украины Артем Казбан, чемпион Украины по бегу на 10 000 м 2017 и 2019 годов Егор Жуков, многократный чемпион Украины по бегу на 1500м, 5000м, 10 000 м среди юниоров и молодежи Артем Алфимов, многократный чемпион Украины среди юниоров и молодежи на дистанции 1500 м Андрей Алексийчук, многократный чемпион Украины, мастер спорта международного класса Олег Каяфа.

5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online в который раз объединил на старте очень разных людей. В забеге приняла участие команда бегового клуба “Рука об руку”, где занимаются дети с диагнозом ДЦП со своими семьями. Также полную пивмарафонську дистанцию ​​(21 км) преодолел спортсмен на инвалидной коляске Дмитрий Васильцов.

Напомним, Одесский полумарафон 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online – это третий из пяти этапов беговой лиги Ukrainian Majors Running League 2020 Online, которая в этом году проходит в онлайн-формате. Бегуны, которые пробегут все пять мероприятий, получат шестую медаль – финишера Беговой Лиги.

Официальный сайт мероприятия – https://odesahalfmarathon.org/