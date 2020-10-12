|10-11 октября в юбилейном Одесском полумарафоне 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online приняли участие почти полторы тысячи бегунов из 22 стран мира.
Об этом сообщила компания-организатор Run Ukraine.
5-й юбилейный полумарафон стал по-настоящему особенным – бегуны преодолевали его онлайн, фиксируя дистанцию при помощи телефонов и GPS-трекеров и не нарушая условий карантина. Поэтому пробежать Одесский полумарафон можно было за пределами Одессы и даже Украины. Одновременно 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online преодолевали бегуны в 22 странах и на 4 континентах. Каждый участник мог выбрать комфортную для себя дистанцию и преодолеть ее в любой точке мира: 21 км, 10 км или Jaffa Mini Marathon 4.2 км.
|“5 лет – это немного, но и не так мало. За эти 5 лет произошли основные фундаментальные события, которые способствовали развитию беговой культуры в городе. За эти годы почти 4000 одесситов приняли участие в событии, 5000 человек приезжали в Одессу на полумарафон. В течение пяти лет мы вместе строили беговую культуру, – отметил генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий. – Я верю в нашу большое здоровое будущее. Благодаря сотрудничеству бизнеса, пониманию ситуации и поддержке каждого из вас мы пройдем этот сезон вместе, хоть и онлайн. Желаю всем здоровья. Берегите себя и близких”.
Одесский полумарафон от Run Ukraine состоялся уже в пятый раз. Титульным партнером мероприятия второй год подряд стала сеть супермаркетов “Таврия В”.
“Компания “ТАВРИЯ В” активно поддерживает современные тенденции, стремится быть в тренде, видит своей миссией продвижения активного здорового образа жизни в молодежной среде, а также привлечение молодых людей к регулярным занятиям спортом. В этом году “ТАВРИЯ В” традиционно выступает в качестве титульного партнера Одесского полумарафон, а также презентует свою корпоративную команду. Именно участие в спортивных мероприятиях действительно высокого уровня является важным инструментом повышения мотивации, корпоративного духа, укрепления деловых и межличностных отношений среди сотрудников “, – сообщили в ТАВРИЯ В.
|В парке Шевченко возле Карантинной аркады 10-11 октября была организована стартовая фан-зона, где одесские бегуны могли начать забег под стартовой аркой, как в докарантинные времена. Бегунов поддерживали родственники и волонтеры, а на финише каждый надевал медаль, которая заранее приехала к нему почте.
Амбассадоркой Одесского полумарафон стала рекордсменка Украины, бегунья-киборг Татьяна Воротилина. В 2019 году она преодолела Киевский марафон (42 км) на протезе. Во время TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online она в очередной раз покорила дистанцию 21 км.
“Онлайн забеги — это совсем другое! Это про тебя и про бег. Никакой шумной толпы и мурашек от обратного отсчёта. Нет тысяч бегунов и пятерочек, волонтеров и пейсмейкеров. Есть только ты, бег и мечта! Это сильно по-другому, но тоже здорово. А медаль на финише — настоящее произведение искусства! – поделилась Татьяна Воротилина. – Спасибо Run Ukraine за вашу огромную работу, за высокую адаптацию к изменяющимся условиям. Это настоящий профессионализм!”
Пробежать Одесский полумарафон из Киева в Одессу приехали спортсмены из бегового клуба Run21. Но, кроме самого старта, у бегунов была еще одна миссия – поздравить основательницу и тренера бегового клуба, писательницу Мари Карачину и ее, теперь уже мужа, Даниила Голоту со свадьбой. Пара поженилась вчера в Киеве, а вечером прилетела в Одессу, чтобы сегодня отпраздновать создание своей семьи бегом.
|К беговому празднику присоединились известные артисты, блогеры и лидеры мнений. 10-11 октября свои дистанции на TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online преодолели телеведущие Слава Варда и Вячеслав Матюхин, радиоведущая Юлия Малахова, издательница bit.ua Татьяна Гринева, вокалистка группы “А.Р.М.І.Я” Светлана Сафронова, солист группы “Клей Угрюмого” Максим Дурдас, бегунья-киборг Татьяна Воротилина, участник шоу “Зважені та щасливі” Дмитрий Завоюра.
Напомним, Одесский полумарафон 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online – это третий из пяти этапов беговой лиги Ukrainian Majors Running League 2020 Online, которая в этом году проходит в онлайн-формате. Бегуны, которые пробегут все пять мероприятий, получат шестую медаль – финишера Беговой Лиги.
Следующий этап Лиги состоится 31 октября-1 ноября. Им станет Киевский марафон 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON Online.