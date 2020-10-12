5-й юбилейный полумарафон стал по-настоящему особенным – бегуны преодолевали его онлайн, фиксируя дистанцию при помощи телефонов и GPS-трекеров и не нарушая условий карантина. Поэтому пробежать Одесский полумарафон можно было за пределами Одессы и даже Украины. Одновременно 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online преодолевали бегуны в 22 странах и на 4 континентах. Каждый участник мог выбрать комфортную для себя дистанцию ​​и преодолеть ее в любой точке мира: 21 км, 10 км или Jaffa Mini Marathon 4.2 км.

“Компания “ТАВРИЯ В” активно поддерживает современные тенденции, стремится быть в тренде, видит своей миссией продвижения активного здорового образа жизни в молодежной среде, а также привлечение молодых людей к регулярным занятиям спортом. В этом году “ТАВРИЯ В” традиционно выступает в качестве титульного партнера Одесского полумарафон, а также презентует свою корпоративную команду. Именно участие в спортивных мероприятиях действительно высокого уровня является важным инструментом повышения мотивации, корпоративного духа, укрепления деловых и межличностных отношений среди сотрудников “, – сообщили в ТАВРИЯ В.

Одесский полумарафон от Run Ukraine состоялся уже в пятый раз. Титульным партнером мероприятия второй год подряд стала сеть супермаркетов “Таврия В”.