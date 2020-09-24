В Сеть просочились характеристики смартфона от Google Pixel 5, который имеет процессор Snapdragon 765G, шестидюймовый OLED-экран 2340x1080 с частотой обновления 90 Гц, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти, батарею на 4080 мАч и многое другое. Но еще появились характеристики грядущего Pixel 4A 5G, и, по-видимому, между двумя устройствами будет много общего.

Об том пишет издание The Verge.

Во-первых, разрешение Pixel 4A 5G должно быть таким же, как у Pixel 5 – 2340×1080 пикселей, но на большем 6,2-дюймовом экране. У Pixel 4A 5,8-дюймовый экран.

По слухам, оба телефона оснащены Snapdragon 765G, системой с двумя камерами, основным объективом на 12,2 МП и сверхширокоугольным объективом на 16 МП, а также фронтальной камерой на 8 МП. Подобные характеристики означают, что вы, вероятно, не будете выбирать, какой телефон вам подойдет, исходя из процессора или камер.

Но при этом возможны и компромисы от Google:

Pixel 4A 5G может иметь батарею меншей емкостью – 3885 мАч, и, по-видимому, не будет поддерживать беспроводную зарядку, как предполагается в Pixel 5.

Pixel 4A 5G может иметь 6 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ, ожидаемых в Pixel 5.

Pixel 4A 5G, по-видимому, будет иметь экран Gorilla Glass 3 вместо, экрана Gorilla Glass 6 в Pixel 5.

Pixel 4A 5G может иметь частоту обновления 60 Гц вместо частоты обновления 90 Гц.

В отличие от Pixel 5, не похоже, что 4A 5G будет иметь степень защиты IP от воды или пыли.

Предположительно, что из-за этих компромисов Pixel 4A 5G будет стоить дешевле, чем Pixel 5.

Тем не менее, Pixel 4A 5G может иметь одно явное преимущество перед Pixel 5: он, по-видимому, будет иметь разъем для наушников 3,5 мм, чего не ожидалось у Pixel 5.

Орієнтовна вартість Google Pixel 4a 5G та Pixel 5

Pixel 4a 5G – 499 євро (16 437 гривень);

Pixel 5 – 629 євро (20 719 гривень).

Не доведеться довго чекати, щоб точно з’ясувати, в чому різниця між двома телефонами, оскільки Google планує докладно розповісти про обидва на заході 30 вересня.