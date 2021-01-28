Об этом сообщают #Буквы.
В среду, 27 января, возле Министерства образования и науки Украины в Киеве открыли инсталляцию “Взгляд в прошлое”, посвященную памяти жертв Холокоста. Это два каменных валуна, в которые вмонтированы монокуляры с фотографиями немецкого военного фотографа-пропагандиста Иоганнеса Геле, который осенью 1941 года сделал серию цветных снимков в оккупированном Киеве.
На мероприятии присутствовал президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и другие представители власти.
Отчитываясь о посещении мероприятия Главой государства, Офис президента опубликовал фото, на котором хорошо видно Зеленского, Ермака, и слайд с надписью:
“27 січня МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПЯМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ. 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру”.
Спустя 10 часов после публикации фото с ошибочной надписью так и не убрали.
Ту же ошибку можно разглядеть на фото #Букв с этого мероприятия:
- В апреле в Сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма “Дау. Дегенерация” российского режиссера Ильи Хржановского младенцев из украинских детских домов.
- На фоне этого всплыло, что режиссер Илья Хржановский также является художественным руководителем Мемориального центра “Бабий Яр”. Началось публичное обсуждение предложенной им концепции мемориала и разгорелся новый громкий скандал. #Буквы вспоминали хронологию событий.
- #Буквы рассказывали, что такое “ДАУ” и почему оно не имеет ничего общего с искусством.