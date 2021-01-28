Во время открытия инсталляции "Взгляд в прошлое", посвященной памяти жертв Холокоста, организаторы опозорились ошибкой на слайде. Офис президента опубликовал фото с главой государства на его фоне.

Об этом сообщают #Буквы.

В среду, 27 января, возле Министерства образования и науки Украины в Киеве открыли инсталляцию “Взгляд в прошлое”, посвященную памяти жертв Холокоста. Это два каменных валуна, в которые вмонтированы монокуляры с фотографиями немецкого военного фотографа-пропагандиста Иоганнеса Геле, который осенью 1941 года сделал серию цветных снимков в оккупированном Киеве.

На мероприятии присутствовал президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и другие представители власти.

Отчитываясь о посещении мероприятия Главой государства, Офис президента опубликовал фото, на котором хорошо видно Зеленского, Ермака, и слайд с надписью:

“27 січня МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПЯМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ. 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру”.

Спустя 10 часов после публикации фото с ошибочной надписью так и не убрали.

Ту же ошибку можно разглядеть на фото #Букв с этого мероприятия: