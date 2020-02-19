Об этом сообщает миссия Польши при ООН. Текст заявления также обнародовала миссия Эстонии при ООН.
“Страны ЕС – нынешние члены Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей”, – отмечается в заявлении.
В нем также подчеркивается, что Россия должна прекратить финансовую и военную поддержку “ДНР” и “ЛНР”.
В заявлении указано, что агрессия РФ против Украины является нарушением фундаментальных принципов международного права.
В результате этого 3,5 млн человек на Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи и защите.
В заявлении отмечается, что результаты саммита в “нормандском формате”, который состоялся 9 декабря 2019 года, и Минские соглашения должны быть основой дальнейшего разрешения конфликта.
- Накануне замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в ООН напомнил о незаконной аннексии Крыма Россией и нарушениях прав человека на полуострове.
- Сергей Кислица в ООН также обратился к гражданам России, процитировав стихотворение поэта Евгения Евтушенко.
- 20 февраля в Генеральной ассамблее ООН состоятся дебаты относительно временно оккупированных территорий в Украине. Это следующий шаг после обсуждения вопроса на Совбезе ООН.