Страны-участницы Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша выступили с заявлением в поддержку Украины.

Об этом сообщает миссия Польши при ООН. Текст заявления также обнародовала миссия Эстонии при ООН.

“Страны ЕС – нынешние члены Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей”, – отмечается в заявлении.

В нем также подчеркивается, что Россия должна прекратить финансовую и военную поддержку “ДНР” и “ЛНР”.

В заявлении указано, что агрессия РФ против Украины является нарушением фундаментальных принципов международного права.

В результате этого 3,5 млн человек на Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

В заявлении отмечается, что результаты саммита в “нормандском формате”, который состоялся 9 декабря 2019 года, и Минские соглашения должны быть основой дальнейшего разрешения конфликта.