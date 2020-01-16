Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан требуют от Ирана компенсаций за сбитый самолет украинских авиалиний.

Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.

Уточняется, что требования о компенсациях выдвинул министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань после встречи в Лондоне представителей государств, чьи граждане погибли в результате катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране.

“Иран должен выплатить компенсации”, – заявил он.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

9 января американская разведка сообщила, что самолет мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.