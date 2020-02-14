Об этом сообщает министр иностранных дел Канады Франсуа-Филлип Шампань на своей странице в Twitter.

“Министры обсудили ситуацию с расшифровкой черных ящиков рейса PS752. Страны-члены Международной координационной группы по-прежнему считают, что Иран должен использовать возможности Франции, которая обладает необходимыми техническими средствами для проведения этой работы”, – сказано в сообщении канаского МИД.

При этом, по словам канадского министра, соответствующее обращение было официально передано главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу во время Мюнхенской конференции по безопасности.

8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.