Об этом сообщает британское издание Emerging Europe.
Рейтинг составляли 70 мировых экспертов и советников по инвестициям. Они оценивали различные преимущества 75 европейских городов, в которых живет больше 200 тысяч жителей.
Украинские города вошли в такие категории, как “Экономический потенциал” “Развитие системы умного города”, “Талантливые квалифицированные кадры”, “Инфраструктура” и “Качество жизни”.
Львов занял второе место после Тбилиси (Грузия) в категории “Экономический потенциал”. На третьем месте Харьков и Киев, на пятом Днепр, а на шестом – Одесса.
В категории “Талантливые квалифицированные кадры” Харьков на третьем месте, Киев на четвертом, а Львов на пятом.
Согласно рейтингу, наиболее благоприятным европейским городом для ведения бизнеса в Европе, оказался Будапешт (Венгрия). Рядом с ним Варшава (Польша), Прага (Чехия), Вильнюс (Литва).
- Ранее сообщалось, что наиболее безопасно себя ощущают жители Мариуполя, Харькова, Сум, Винницы, Хмельницкого, Черновцов, Ивано-Франковска и Тернополя. А вот жители Херсона ощущают себя в наибольшей опасности.