Львов, Киев, Днепр, Харьков и Одесса попали в рейтинг европейских городов с экономическим потенциалом в разных категориях.

Об этом сообщает британское издание Emerging Europe.

Рейтинг составляли 70 мировых экспертов и советников по инвестициям. Они оценивали различные преимущества 75 европейских городов, в которых живет больше 200 тысяч жителей.

Украинские города вошли в такие категории, как “Экономический потенциал” “Развитие системы умного города”, “Талантливые квалифицированные кадры”, “Инфраструктура” и “Качество жизни”.

Львов занял второе место после Тбилиси (Грузия) в категории “Экономический потенциал”. На третьем месте Харьков и Киев, на пятом Днепр, а на шестом – Одесса.

В категории “Талантливые квалифицированные кадры” Харьков на третьем месте, Киев на четвертом, а Львов на пятом.

Согласно рейтингу, наиболее благоприятным европейским городом для ведения бизнеса в Европе, оказался Будапешт (Венгрия). Рядом с ним Варшава (Польша), Прага (Чехия), Вильнюс (Литва).