В Министерстве иностранных дел сообщили о том, что пятеро украинских граждан умерли вследствие заболевания коронавирусом за рубежом.

Об этом сообщает ведомство.

В сообщении сказано, что с начала пандемии коронавируса 11 украинцев вылечились.

В Италии выздоровели двое, в Нигерии – один, еще по одному украинцу в ОАЭ и Германии, двое – в Польше. Больше всего украинцев выздоровели в Японии – четверо граждан.

На данный момент за границей проходят лечение 166 граждан Украины. Большинство из них находятся в Италии – таковых 121 человек.

Еще пятерым не удалось вылечиться, они умерли за пределами страны.

Около 14 тысяч граждан все еще ждут возвращения домой.