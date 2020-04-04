Об этом сообщает ведомство.
В сообщении сказано, что с начала пандемии коронавируса 11 украинцев вылечились.
В Италии выздоровели двое, в Нигерии – один, еще по одному украинцу в ОАЭ и Германии, двое – в Польше. Больше всего украинцев выздоровели в Японии – четверо граждан.
На данный момент за границей проходят лечение 166 граждан Украины. Большинство из них находятся в Италии – таковых 121 человек.
Еще пятерым не удалось вылечиться, они умерли за пределами страны.
Около 14 тысяч граждан все еще ждут возвращения домой.
- 3 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Украине превысило одну тысячу. 27 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.