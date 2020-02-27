Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.
Замминистра заверил, что у всех граждан, которые пересекают пункты пропуска на украинской границе, проверяют температуру тела и всех, у кого она повышенная, направляют на обследование.
“Пограничники приняли сегодня на себя функцию и они проводят температурный скрининг в большинстве пунктов пропуска через государственную границу. Эпидемиологи находятся рядом. … В каждом пункте, в котором проводится скрининг, есть скорая помощь. Больной (у которого обнаружили повышение температуры — ред.) сразу изолируется в стационар. … Если есть путешествие в Китай или контакты с человеком, который мог быть инфицирован коронавирусом, сразу отбираются образцы на исследование”, — отметил Ляшко.
По словам заместителя министра, на сегодня врачи не подтвердили диагноз у четверых людей, которые могли быть заражены.
“Сегодня мы, например, по Черновицкой области имеем 4 результата тестов, после температурного скрининга которые отбирали, все они отрицательные. Область выдохнула”, — добавил он.
За пределами Украины коронавирусом заболели уже пять человек.
“На территории Украины болезнь не зафиксирована, но к сожалению у пяти украинцев коронавирусная инфекция. Это четверо находящихся в Японии, они путешествовали на круизном лайнере, были членами экипажа, и одна украинка, которая находится в Неаполе”, — сказал Ляшко.
Напомним, на круизном лайнере Diamond Princess в Японии обнаружили более 600 зараженных коронавирусом. Вследствие заражения коронавирусом скончались двое пассажиров.
Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован китайский коронавирус Covid-19, сейчас находятся в больницах Токио. Тесты, подтверждающие их выздоровление, пока не сделаны.
- 25 февраля стало известно, что украинцы — члены экипажа лайнера Diamond Princess не планируют возвращаться в Украину в ближайшее время и хотят пройти карантин в Японии.
- Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус Covid-19.