Замминистра охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что количество заболевших коронавирусом за пределами Украины украинцев увеличилось до пяти.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

Замминистра заверил, что у всех граждан, которые пересекают пункты пропуска на украинской границе, проверяют температуру тела и всех, у кого она повышенная, направляют на обследование.

“Пограничники приняли сегодня на себя функцию и они проводят температурный скрининг в большинстве пунктов пропуска через государственную границу. Эпидемиологи находятся рядом. … В каждом пункте, в котором проводится скрининг, есть скорая помощь. Больной (у которого обнаружили повышение температуры — ред.) сразу изолируется в стационар. … Если есть путешествие в Китай или контакты с человеком, который мог быть инфицирован коронавирусом, сразу отбираются образцы на исследование”, — отметил Ляшко.

По словам заместителя министра, на сегодня врачи не подтвердили диагноз у четверых людей, которые могли быть заражены.

“Сегодня мы, например, по Черновицкой области имеем 4 результата тестов, после температурного скрининга которые отбирали, все они отрицательные. Область выдохнула”, — добавил он.

За пределами Украины коронавирусом заболели уже пять человек.

“На территории Украины болезнь не зафиксирована, но к сожалению у пяти украинцев коронавирусная инфекция. Это четверо находящихся в Японии, они путешествовали на круизном лайнере, были членами экипажа, и одна украинка, которая находится в Неаполе”, — сказал Ляшко.

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Напомним, на круизном лайнере Diamond Princess в Японии обнаружили более 600 зараженных коронавирусом. Вследствие заражения коронавирусом скончались двое пассажиров.

Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован китайский коронавирус Covid-19, сейчас находятся в больницах Токио. Тесты, подтверждающие их выздоровление, пока не сделаны.