13 марта 2020 года стало первой пятницей 13-го или днем неприятностей в этом году. Этот день окутан численным суевериям, приметами и запретами.

О них рассказывают #Буквы.

История

Исследователи считают примету пятницы 13-го относительно недавним явлением, возникшим где-то на рубеже XIX—XX веков из слияния двух действительно древних суеверий: о неблагоприятности пятницы и числа 13.

Популярным объяснением особого отношения к пятнице 13-го также является история ордена тамплиеров. Именно в пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена, включая все его верховное руководство. В результате последовавшего процесса по обвинениям в ереси и богохульстве его членов орден был распущен, а многие арестованные во Франции тамплиеры были подвергнуты пыткам и позднее казнены. В том числе семь лет спустя в Париже на острове Сите были сожжены заживо последний Великий магистр ордена Жак де Моле и Командор Нормандии Жофруа де Шарне. По преданию, перед смертью де Моле проклял наблюдавшего за казнью короля и всю династию Капетингов.

Кроме того, существует легенда, что именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод и угостила им Адама, за что люди и были изгнаны из Рая. Другая же легенда гласит, что именно в этот день Каин убил Авеля и так на Земле появилась Смерть.

Пятница 13-го в современности

В современном обществе с развитой экономикой проблема пятницы 13 числа из мистической может превратиться во вполне осязаемую экономическую проблему. Люди, в той или иной мере подверженные “параскаведекатриафобии”, стараются в такие дни максимально сократить свою активность, что, по некоторым оценкам, только в экономике США приводит к потере 800—900 миллионов долларов в каждый из таких дней.

Периодически различными организациями производятся статистические исследования с целью выяснить, имеет ли мистика пятницы 13 числа отражение в реальности. По данным голландских ученых, статистически такие дни, наоборот, безопаснее. Это можно объяснить тем, что неподверженные фобии люди их просто не замечают, подверженные же стараются действовать как можно более аккуратно.

Что нельзя делать в пятницу 13-го?

Вокруг этого дня существует масса запретов. Вот некоторые из них:

• Нельзя садиться за руль и отправляться в дальнюю дорогу – путешествие будет полно неприятностей;

• Нельзя мыться и стричь ногти;

• Нельзя садить или пересаживать растения – они не будут расти и могут погибнуть;

• Нельзя одалживать деньги – есть риск, что вам их не вернут;

• Некоторые стараются на этот день не назначать собеседования;

• Перед сном в ночь на пятницу 13-е нельзя долго глядеться в зеркало;

• Нельзя играть свадьбы;

• Нельзя оглядываться, когда вы уходите с работы в пятницу 13-го;

• Нельзя начинать новые дела – их успех сомнителен.

Но главное: не паниковать и не позволять суевериям испортить вам настроение.

Трагические события, которые произошли в пятницу 13-го

В пятницу 13-го произошел ряд событий и катастроф, среди которых:

13 августа 1521 года произошел конец империи ацтеков.

13 декабря 1907 потерпела крушение шхуна “Томас Лаурсон” – один из самых крупных кораблей того времени.

13 сентября 1940 года произошла бомбардировка Букингемского дворца.

13 июня 1947 года в США разбился авиалайнер Douglas C-54. Погибли 50 человек.

13 июля 1956 года — в штате Нью-Джерси разбился транспортный самолёт Douglas Liftmaster, в результате чего погибли 46 человек. Примечательно, что самолёт выполнял рейс № 13.

13 ноября 1970 года – в Южной Азии суперураган унес жизни 300 тысяч человек.

13 сентября 1996 года — в Лас-Вегасе умер известный рэпер Тупак, застреленный 7 сентября; убийцы не найдены.

13 января 2012 года — крушение лайнера “Costa Concordia”, на борту которого находилось 4200 пассажиров и членов экипажа.

13 ноября 2015 года — теракты в Париже.

Позиция Церкви

Если говорить о боязни пятницы 13-го с церковной точки зрения, то верующему человеку нечего бояться, когда в сердце есть Бог.

Все предрассудки, которые мы знаем, имеют одни корни – человеческая слабость. Прежде всего – это слабость духовная. И если человек с уверенностью говорит, что для него пятница 13-го всегда является несчастливым днем, то это случается исключительно из-за самоубеждения.