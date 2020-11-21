План введения в Украине более жесткого карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 разрабатывается. Однако он будет введен, только если не сработает "карантин выходного дня".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но – это план Б, если не сработает карантин “выходного дня”. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса. Поэтому на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами. Состоялась встреча с Советом церквей. Встреча и обсуждение с бизнесом”, – подчеркнул он.

Шмыгаль уточнил, что для городских голов рассылается опрос о том, “какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными”. Кроме того, происходят ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами, анализируется ситуация по каждому региону.

“Хочу еще раз подчеркнуть: никакой даты относительно введения более жесткого карантина сейчас нет”, – отметил Шмыгаль.

Глава Правительства добавил, что “карантин выходного дня” остается “разумной альтернативой локдауну”.

“Минувшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность, больше всего с момента весеннего карантина. Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус. Поэтому, в эти и следующие выходные будет действовать “карантин выходного дня”. После этого мы можем оценить его результат. Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству заболевших”, – рассказал Шмыгаль.