Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
“Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но – это план Б, если не сработает карантин “выходного дня”. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса. Поэтому на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами. Состоялась встреча с Советом церквей. Встреча и обсуждение с бизнесом”, – подчеркнул он.
Шмыгаль уточнил, что для городских голов рассылается опрос о том, “какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными”. Кроме того, происходят ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами, анализируется ситуация по каждому региону.
“Хочу еще раз подчеркнуть: никакой даты относительно введения более жесткого карантина сейчас нет”, – отметил Шмыгаль.
Глава Правительства добавил, что “карантин выходного дня” остается “разумной альтернативой локдауну”.
“Минувшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность, больше всего с момента весеннего карантина. Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус. Поэтому, в эти и следующие выходные будет действовать “карантин выходного дня”. После этого мы можем оценить его результат. Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству заболевших”, – рассказал Шмыгаль.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.