Об этом сообщил во время встречи с журналистами замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует агентство “Интерфакс-Украина”.

“Мы рассчитываем на частные больницы, и я уже договариваюсь про большую скайп-конференцию с владельцами частных клиник. Это будут клиники по всей Украине”, – отметил Ляшко.

По его словам, сотрудничество с частными клиниками может происходить в двух направлениях. Первый из них – частные клиники могут лечить пациентов с COVID-19 в случае, если бюджетные клиники уже не смогут справляться.

“Если не дай Бог настанет коллапс в системе здравоохранения, мы изучаем, как частные клиники могут помочь государству, на каких условиях, на каких подходах. Этот план “Б” должен быть отработан, чтобы он мог включиться сразу без каких-либо нюансов. Вопрос оплаты должен быть отработан”, – объяснил Ляшко.

Вторым направлением сотрудничества с частными клиниками может стать их участие в вакцинации от COVID-19.

“Это будет иммунопрофилактика беспрецедентная, по факту огромное количество населения должно быть охвачено вакцинацией. Без частных клиник мы будем это проводить дольше. Мы хотим с ними сейчас проговорить все условия партнерства”, – подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что речь будет идти о том, чтобы частные клиники вакцинировали своих сотрудников “потому, что к ним все равно приходят много людей”.

“Если они откроют у себя кабинеты вакцинации, и будут бесплатно вакцинировать, то я хочу с ними проговорить условия: или они сделают это бесплатно, государство им только передаст средства для вакцинации, или там будет какая-то услуга, которую мы должны будем учитывать”, – добавил главный санврач.

При этом Ляшко сообщил, что сейчас нет данных в масштабах Украины о количестве частных клиник, которые принимают или могут принимать пациентов с COVID-19.