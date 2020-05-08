Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что план выхода из карантина в стране будет пересмотрен.

Об этом Ляшко рассказал в комментарии изданию “Левый берег”.

“Мы начинаем с 1-го этапа, но план из пяти этапов также остается. Мы будем его пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования по вопросам садиков и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения”, – сказал он.

По словам главного санитарного врача, решение о работе детских садов должно быть принято 22 мая, тогда как первоначально детские сады планировалось открывать только на 4-м этапе вместе с другими учебными заведениями.

В данный момент ослабление карантинных ограничений уже было ускорено. К примеру, правительство разрешило предоставлять стоматологическую помощь, открыть магазины и летние площадки ресторанов уже с 11 мая.

“Мы возобновили плановые операции, но это не означает, что мы возобновили их на 100%. В первую очередь должны проводиться те операции, которые были запланированы ещё на март-начало апреля. Чтобы некоторые из них не пришлось перенести в ургентные. Также мы перенесли стоматологическую помощь с четвертого этапа на первый. Мы понимаем, что может быть риск инфицирования, но есть предписанные европейской практикой санитарные нормы, и стоматологии, медики, уверен, будут их придерживаться”, – говорит Ляшко.

Также, по его словам, на втором этапе снятия ограничений возможно введение адаптивного карантина (снятие и введение ограничений локально по конкретным областям).