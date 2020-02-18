Об этом пишет Quartz.

Так, вчера Безос объявил о планах по запуску “Bezos Earth Fund”, в рамках которого, он будет финансировать работу ученых, активистов и неправительственные организации. По его словам, фонд начнет предоставлять гранты этим летом.

“Земля – это то, что нас всех объединяет. Давайте защитим ее вместе“, – заявил он.

Однако в заявлении не упоминается о компании Amazon, которую он основал, и которая в 2018 году выбросила 44,4 миллиона метрических тонн СО2. Это больше, чем выбрасывает Ангола, страна с населением 30 миллионов человек, но меньше 1 % от общего объема выбросов в США. При этом, в компании заявляют, что нацелены на углеродную нейтральность к 2040 году.

Состояние Безоса в настоящее время оценивается в 130 миллиардов долларов, а на планы по спасению планеты он намерен выделить 10 миллиардов долларов.

Отмечается, что начале 2018 года бизнесмен планировал вкладывать деньги в космические путешествия. Но недавно он нашел другие способы использовать свое богатство, к примеру, покупка трех квартир в Нью-Йорке за 80 миллионов долларов, покупка двух произведений искусства на общую сумму 70 миллионов долларов. Он также рассматривает возможность покупки жилья в Калифорнии за 225 миллионов долларов.

Издание считает, что спасение Земли от изменения климата является со стороны Безоса “разумной инвестицией“.