Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
“На Рождество с колядками Кабинет Министров посетили скауты из организации Пласт. Делитесь поздравлениями и праздничным настроением с близкими и друзьями!”- написал он.
Кроме того, Гончарук пожелал украинцам сил и мудрости преодолеть все вызовы, которые “могут перед нами стоять”.
Привітання з Різдвом Христовим
На Різдво з колядками до Кабінету міністрів завітали скаути з організації Пласт.
Діліться вітаннями та святковим настроєм з близькими і друзями!
Опубликовано Олексій Гончарук – Прем’єр-міністр України Вторник, 7 января 2020 г.
- Сегодня, 7 января, православные и греко-католики празднуют Рождество Христово – второй по значимости после Пасхи праздник.