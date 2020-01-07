Пластуны из национальной скаутской организации Украины заколядовали в Кабинете Министров.

Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

“На Рождество с колядками Кабинет Министров посетили скауты из организации Пласт. Делитесь поздравлениями и праздничным настроением с близкими и друзьями!”- написал он.

Кроме того, Гончарук пожелал украинцам сил и мудрости преодолеть все вызовы, которые “могут перед нами стоять”.

Привітання з Різдвом Христовим На Різдво з колядками до Кабінету міністрів завітали скаути з організації Пласт. Діліться вітаннями та святковим настроєм з близькими і друзями! Опубликовано Олексій Гончарук – Прем’єр-міністр України Вторник, 7 января 2020 г.