Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сумма в платежке за тепло должна снизиться до 30%.

Об этом сообщается на официальной странице главы правительства в Facebook.

“Правительство сегодня утвердило решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Это результат общей работы нашей команды и Президента Украины Владимира Зеленского”, – пишет Гончарук.

Премьер уточнил, что пересчитывать платежки можно с сегодняшнего дня.

“По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти”, – написал он.

При этом глава Кабмина также обратился к городским головам, чтобы те провели соответствующие пересчеты.

“Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность – на власти на местах”, – говорит он.

Гончарук подчеркнул, что суммы в платежке могут снизиться на 300-400 гривен уже в декабре.