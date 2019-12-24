Об этом сообщается на официальной странице главы правительства в Facebook.
“Правительство сегодня утвердило решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Это результат общей работы нашей команды и Президента Украины Владимира Зеленского”, – пишет Гончарук.
Премьер уточнил, что пересчитывать платежки можно с сегодняшнего дня.
“По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти”, – написал он.
При этом глава Кабмина также обратился к городским головам, чтобы те провели соответствующие пересчеты.
“Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность – на власти на местах”, – говорит он.
Гончарук подчеркнул, что суммы в платежке могут снизиться на 300-400 гривен уже в декабре.
- Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Минфин и Правительство выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности, газ.